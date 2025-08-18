Інтерфакс-Україна
Події
08:12 18.08.2025

Ворог вдарив по Одесі БпЛА, виникла пожежа

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Російські війська атакували Одесу безпілотниками, в результаті чого в передмісті виникла пожежа обʼєкту паливно-енергетичної інфраструктури та двоповерхової будівлі, повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Ворог вчергове атакував Одещину ударними безпілотниками. Попри активну роботу сил ППО, в Одеському районі є наслідки удару", - написав він в телеграмі.

За словами Кіпера, в передмісті Одеси виникло загорання обʼєкту паливно-енергетичної інфраструктури та двоповерхової будівлі. Рятувальники оперативно ліквідували потужну пожежу. До гасіння залучався пожежний потяг Укрзалізниці.

За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.

Правоохоронці документують черговий злочин росіян проти цивільного населення Одещини, додав глава ОВА.

 

Теги: #атака_бпла_рф #одеса #пожежа

