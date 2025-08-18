Інтерфакс-Україна
Події
06:18 18.08.2025

Трамп вважає, що Путін волів би провести саміт деінде, аби не в США

1 хв читати

Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін волів би провести саміт будь-де, тільки не в Штатах.

"Фейкові новини вже 3 дні пишуть, що я зазнав "великої поразки", дозволивши президенту Росії Володимиру Путіну провести великий саміт у Сполучених Штатах. Насправді, він би із задоволенням провів цю зустріч деінде, тільки не в США, і фейкові новини це знають", - написав Трамп в соцмережі Truth.

За його словами, це було головним предметом суперечок і якби саміт був би проведений деінде, "ЗМІ, керовані та контрольовані демократами, сказали б, яка ЦЕ жахлива річ".

"Ці люди хворі! Вони навіть хочуть злочинності у Вашингтоні та інших містах по всій нашій країні, але не хвилюйтеся, я не дозволю цьому статися. Так само, як наш тепер безпечний південний кордон (нуль нелегальних іммігрантів за останні 3 місяці!), наші міста будуть безпечними та захищеними, а Вашингтон буде лідером!", - підкреслив Трамп.

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/115046837910548412

Теги: #путін #трамп #саміт #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:49 18.08.2025
Зеленський прибув у Вашингтон

Зеленський прибув у Вашингтон

04:51 18.08.2025
Трамп заявив, що Зеленський може "миттєво" завершити війну шляхом відмови від Криму та НАТО

Трамп заявив, що Зеленський може "миттєво" завершити війну шляхом відмови від Криму та НАТО

22:00 17.08.2025
Трамп підтримує пропозицію Путіна щодо контролю Москви над Донеччиною в обмін на припинення війни

Трамп підтримує пропозицію Путіна щодо контролю Москви над Донеччиною в обмін на припинення війни

21:11 17.08.2025
Літак Зеленського вилетів у США

Літак Зеленського вилетів у США

18:42 17.08.2025
Трамп хоче зустрітися лише з Зеленським - ЗМІ

Трамп хоче зустрітися лише з Зеленським - ЗМІ

18:11 17.08.2025
Трамп: Україна має бути готова втратити частину території

Трамп: Україна має бути готова втратити частину території

06:56 17.08.2025
Більдт назвав капітуляцією відмову Трампа від вимоги про припинення вогню

Більдт назвав капітуляцією відмову Трампа від вимоги про припинення вогню

18:28 16.08.2025
Інформації про зустріч Трампа та Путіна недостатньо для висновків - заступник голови фракції "Батьківщина"

Інформації про зустріч Трампа та Путіна недостатньо для висновків - заступник голови фракції "Батьківщина"

17:45 16.08.2025
Путін запропонував заморозити фронт у Запорізькій та Херсонській областях в обмін на відхід України з Донбасу – журналіст із посиланням на джерело

Путін запропонував заморозити фронт у Запорізькій та Херсонській областях в обмін на відхід України з Донбасу – журналіст із посиланням на джерело

17:38 16.08.2025
Трамп підтримує план передачі території в обмін на мир в Україні – ЗМІ

Трамп підтримує план передачі території в обмін на мир в Україні – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 15, 1 людина загинула

Зеленський прибув у Вашингтон

"Коаліція рішучих" готова розгорнути сили стримування після припинення війни в Україні для її захисту - заява

Один підліток загинув в Запоріжжі, ще постраждали двоє дітей та четверо дорослих

Літак Зеленського вилетів у США

ОСТАННЄ

18 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

У Харкові вже двоє загиблих, з них дитина

У Харкові з-під завалів деблокували жінку

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 15, 1 людина загинула

У Харкові 1 людина загинула, ще 5 постраждали

У ДТП з автобусом на Хмельниччині постраждали 16 людей, серед них діти

Внаслідок удару ворожого БпЛА в Харкові двоє постраждалих

Удар ворожого БпЛА спровокував пожежі у житловій багатоповерхівці в Харкові

Ворог продовжує атакувати Сумщину БпЛА, виникла пожежа

Глава КМВА закликав українців до єдності в підтримці президента на переговорах в США

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА