Трамп вважає, що Путін волів би провести саміт деінде, аби не в США

Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін волів би провести саміт будь-де, тільки не в Штатах.

"Фейкові новини вже 3 дні пишуть, що я зазнав "великої поразки", дозволивши президенту Росії Володимиру Путіну провести великий саміт у Сполучених Штатах. Насправді, він би із задоволенням провів цю зустріч деінде, тільки не в США, і фейкові новини це знають", - написав Трамп в соцмережі Truth.

За його словами, це було головним предметом суперечок і якби саміт був би проведений деінде, "ЗМІ, керовані та контрольовані демократами, сказали б, яка ЦЕ жахлива річ".

"Ці люди хворі! Вони навіть хочуть злочинності у Вашингтоні та інших містах по всій нашій країні, але не хвилюйтеся, я не дозволю цьому статися. Так само, як наш тепер безпечний південний кордон (нуль нелегальних іммігрантів за останні 3 місяці!), наші міста будуть безпечними та захищеними, а Вашингтон буде лідером!", - підкреслив Трамп.

