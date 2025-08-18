Інтерфакс-Україна
Події
00:56 18.08.2025

Пошкоджено будівлі навчального закладу в Сумах через удар РФ - ОВА

1 хв читати

Через російський удар по Сумах пошкоджено будівлі одного з навчальних закладів, повідомила пресслужба Сумської обласної військової адміністрації.

"Внаслідок ракетного удару рф по Сумській громаді близько 22:40 пошкоджені будівлі одного з навчальних закладів", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що вибуховою хвилею пошкодженні фасади, вибиті вікна та двері. Обстеження території триває.

"Ворог продовжує цілеспрямовано бити по цивільній інфраструктурі Сумщини – підступно, уночі. Загроза нових атак зберігається", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, російські війська ввечері неділі завдали ракетного балістичного ударі по Сумській громаді, попередньо без жертв, проте є одна постраждала, повідомили в пресслужба Сумської обласної військової адміністрації.

Джерело: https://t.me/Sumy_news_ODA/37907

Теги: #пошкодження #заклад #суми

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:52 17.08.2025
Армія РФ в неділю продовжує обстрілювати Дніпропетровщину, є пошкодження - Лисак

Армія РФ в неділю продовжує обстрілювати Дніпропетровщину, є пошкодження - Лисак

21:07 15.08.2025
Через ворожу атаку по центральному ринку Сум вогнем знищено десять кіосків

Через ворожу атаку по центральному ринку Сум вогнем знищено десять кіосків

20:52 15.08.2025
Усі осередки горіння у Сумах ліквідовано, обійшлося без постраждалих

Усі осередки горіння у Сумах ліквідовано, обійшлося без постраждалих

17:49 15.08.2025
Окупанти завдали дронового удару по ринку в Сумах, здійнялася пожежа

Окупанти завдали дронового удару по ринку в Сумах, здійнялася пожежа

21:49 06.08.2025
Пожежі в дачному секторі в Сумах внаслідок удару росіян

Пожежі в дачному секторі в Сумах внаслідок удару росіян

10:53 05.08.2025
Двоє загиблих, є також травмовані внаслідок удару ворога у вівторок – очильник Сумської МВА

Двоє загиблих, є також травмовані внаслідок удару ворога у вівторок – очильник Сумської МВА

17:05 04.08.2025
Історичну синагогу "Нахлас Еліезер" в Одесі пошкоджено під час нічної атаки РФ

Історичну синагогу "Нахлас Еліезер" в Одесі пошкоджено під час нічної атаки РФ

12:50 04.08.2025
На Хмельниччині внаслідок російського удару пошкоджене дорожнє полотно

На Хмельниччині внаслідок російського удару пошкоджене дорожнє полотно

18:37 01.08.2025
Через ворожий обстріл на вокзалі у Сумах пошкоджено поїзд Харків-Ужгород, пасажири цілі

Через ворожий обстріл на вокзалі у Сумах пошкоджено поїзд Харків-Ужгород, пасажири цілі

16:14 31.07.2025
Сибіга закликав всі мусульманські країни засудити російську атаку по головній мечеті Духовного управління мусульман України "Умма"

Сибіга закликав всі мусульманські країни засудити російську атаку по головній мечеті Духовного управління мусульман України "Умма"

ВАЖЛИВЕ

"Коаліція рішучих" готова розгорнути сили стримування після припинення війни в Україні для її захисту - заява

Один підліток загинув в Запоріжжі, ще постраждали двоє дітей та четверо дорослих

Літак Зеленського вилетів у США

Гарантії безпеки України за участі США мають бути практичними та давати захист на землі, у небі та на морі – Зеленський

Ніхто не тисне на Україну, щоб вона відмовилася від територій, мирна угода не буде такою, як вимагає РФ – Рубіо

ОСТАННЄ

Російський дрон атакував цивільну автівку на Сумщині, постраждав водій

У Харкові вже 11 постраждалих - мер

До 8 зросла кількість постраждалих у Харкові - мер

Росіяни атакують Одесу БпЛА – мер

У Харкові вже 6 постраждалих - ОВА

Через ворожий ракетний удар по Харкову постраждала дівчинка і молода жінка

Ворог вдарив балістичною ракетою по цивільній інфраструктурі та по ринку в Сумах, є постраждала - ОВА

Україна та Естонія скоординували подальші кроки спільної роботи

Ворожа ракета влучила по житловій забудові у Харкові, за попередніми даними є постраждалі - мер

Фестиваль Bouquet Kiev Stage завершився в столиці України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА