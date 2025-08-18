Пошкоджено будівлі навчального закладу в Сумах через удар РФ - ОВА

Через російський удар по Сумах пошкоджено будівлі одного з навчальних закладів, повідомила пресслужба Сумської обласної військової адміністрації.

"Внаслідок ракетного удару рф по Сумській громаді близько 22:40 пошкоджені будівлі одного з навчальних закладів", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що вибуховою хвилею пошкодженні фасади, вибиті вікна та двері. Обстеження території триває.

"Ворог продовжує цілеспрямовано бити по цивільній інфраструктурі Сумщини – підступно, уночі. Загроза нових атак зберігається", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, російські війська ввечері неділі завдали ракетного балістичного ударі по Сумській громаді, попередньо без жертв, проте є одна постраждала, повідомили в пресслужба Сумської обласної військової адміністрації.

Джерело: https://t.me/Sumy_news_ODA/37907