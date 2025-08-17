Армія РФ в неділю продовжує обстрілювати Дніпропетровщину, є пошкодження - Лисак

Російська армія в неділю атакувала два райони Дніпропетровської області, внаслідок чого пошкоджено промислове підприємство, цивільна інфраструктура та лінія електропередач, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

"Протягом дня десятки ворожих атак", - написав він в телеграм-каналі.

За його словами, агресор тероризував Нікопольщину FPV-дронами й артилерією. Цілив по райцентру, Марганецькій, Покровській, Мирівській та Червоногригорівській громадах.

Унаслідок обстрілів пошкоджені промислове підприємство, чотири багатоповерхівки, півдесятка приватних будинків, господарські споруди, гараж. Зачепило легковик та лінію електропередач. Зайнялася суха трава. Загоряння ліквідовано.

Крім того, по Покровській громаді на Синельниківщині противник відкривав вогонь з РСЗВ. На Межівську ворог скерував БпЛА. Горіли автівки й гараж. По Новопавлівській громаді російські війська вдарили КАБом. Пошкоджена інфраструктура.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/23658