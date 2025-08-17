Інтерфакс-Україна
Події
18:52 17.08.2025

Армія РФ в неділю продовжує обстрілювати Дніпропетровщину, є пошкодження - Лисак

1 хв читати

Російська армія в неділю атакувала два райони Дніпропетровської області, внаслідок чого пошкоджено промислове підприємство, цивільна інфраструктура та лінія електропередач, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

"Протягом дня десятки ворожих атак", - написав він в телеграм-каналі.

За його словами, агресор тероризував Нікопольщину FPV-дронами й артилерією. Цілив по райцентру, Марганецькій, Покровській, Мирівській та Червоногригорівській громадах.

Унаслідок обстрілів пошкоджені промислове підприємство, чотири багатоповерхівки, півдесятка приватних будинків, господарські споруди, гараж. Зачепило легковик та лінію електропередач. Зайнялася суха трава. Загоряння ліквідовано. 

Крім того, по Покровській громаді на Синельниківщині противник відкривав вогонь з РСЗВ. На Межівську ворог скерував БпЛА. Горіли автівки й гараж. По Новопавлівській громаді російські війська вдарили КАБом. Пошкоджена інфраструктура.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/23658

Теги: #пошкодження #дніпропетровська #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:11 17.08.2025
Через ворожі авіаудари по передмістю Харкова троє мешканців зазнали гострої реакції на стрес

Через ворожі авіаудари по передмістю Харкова троє мешканців зазнали гострої реакції на стрес

12:56 17.08.2025
Окупанти 38 разів обстріляли населені пункти Донецької області в суботу, загинули 5 мирних жителів

Окупанти 38 разів обстріляли населені пункти Донецької області в суботу, загинули 5 мирних жителів

10:07 17.08.2025
П’ятеро цивільних постраждали внаслідок ворожих обстрілів у Харківській області за добу - ОВА

П’ятеро цивільних постраждали внаслідок ворожих обстрілів у Харківській області за добу - ОВА

07:22 16.08.2025
Окупанти протягом доби завдали 431 удар по 14 населених пунктах Запорізької області

Окупанти протягом доби завдали 431 удар по 14 населених пунктах Запорізької області

08:57 15.08.2025
На Харківщині в результаті ворожих обстрілів четверо загиблих і двоє постраждалих за добу

На Харківщині в результаті ворожих обстрілів четверо загиблих і двоє постраждалих за добу

08:55 15.08.2025
Військові РФ минулої доби вбили двох мешканців Донеччини

Військові РФ минулої доби вбили двох мешканців Донеччини

08:17 15.08.2025
Росіяни обстріляли Нікопольщину Дніпропетровської області, є постраждалий та пошкодження - Лисак

Росіяни обстріляли Нікопольщину Дніпропетровської області, є постраждалий та пошкодження - Лисак

14:10 14.08.2025
Внаслідок російських обстрілів на Херсонщині 7 чоловік загинуло та 9 поранено, серед них – 3 поліцейських

Внаслідок російських обстрілів на Херсонщині 7 чоловік загинуло та 9 поранено, серед них – 3 поліцейських

09:18 14.08.2025
На Сумщині і Херсонщині від ворожих атак постраждали 7-річна дівчинка і 16-річний юнак

На Сумщині і Херсонщині від ворожих атак постраждали 7-річна дівчинка і 16-річний юнак

20:17 13.08.2025
На Харківщині одна загибла, одна поранена внаслідок ударів ворожих дронів

На Харківщині одна загибла, одна поранена внаслідок ударів ворожих дронів

ВАЖЛИВЕ

Ніхто не тисне на Україну, щоб вона відмовилася від територій, мирна угода не буде такою, як вимагає РФ – Рубіо

Трамп: Україна має бути готова втратити частину території

Зеленський: контактна лінія – це найкраща лінія для реальних перемовин

Фон дер Ляєн: ми повинні мати надійні гарантії безпеки для захисту України

РФ поки не показує жодних ознак, що тристороння зустріч станеться - Зеленський

ОСТАННЄ

Рубіо: одна з складнощів перемир'я в тому, що його потрібно підтримувати, а це дуже важко

Трамп хоче зустрітися лише з Зеленським - ЗМІ

Кошта по результатам Коаліції охочих: якщо не буде досягнуто угоди про припинення вогню, ЄС та США повинні посилити тиск на РФ

Введення нових санкцій проти РФ зменшує шанси посадити їх на стіл переговорів – Рубіо

Ніхто не тисне на Україну, щоб вона відмовилася від територій, мирна угода не буде такою, як вимагає РФ – Рубіо

Армія РФ повторно вдарила по рятувальниках в Костянтинівці на Донеччині - ДСНС

Зеленський по зустрічі з фон дер Ляєн: узгодили гарантії безпеки та санкційний тиск на РФ

Трамп: Україна має бути готова втратити частину території

Віткофф стверджує, що Путін погодився на "надійні" гарантії безпеки Україні від США та поступився в питаннях територій

Фон дер Ляєн: головне – це припинення вбивств, і не важливо, називається це припиненням вогню чи мирною угодою

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА