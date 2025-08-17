Інтерфакс-Україна
Події
18:11 17.08.2025

Зеленський по зустрічі з фон дер Ляєн: узгодили гарантії безпеки та санкційний тиск на РФ

1 хв читати

Президент України Володимир Зеленський повідомив про узгодження під час зустрічі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн в Брюсселі напередодні запланованої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом необхідності припинення вогню задля подальших дипломатичних кроків, питань гарантій безпеки для України та санкційного тиску на РФ для обмеження її майбутнього потенціалу.

"Сьогодні спільно, у кількох форматах ми визначаємо, про що будемо говорити у Вашингтоні. Важливо, щоб єдність Європи перебувала на рівні 2022 року. Ця єдність допомагає наблизити справедливий мир, і вона має залишатися сильною. Узгодили необхідність припинення вогню задля наступних дипломатичних кроків, дієві гарантії безпеки для України та подальший санкційний тиск на РФ для обмеження майбутнього потенціалу Росії", - написав Зеленський за підсумками зустрічі в неділю.

Він назвав зустріч важливою і відзначив, що Європа підтримує Україну та її прагнення до справедливого завершення війни.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський у понеділок, 18 серпня, планує у Вашингтоні обговорити з президентом США Дональдом Трампом усі деталі щодо завершення війни. До нього приєднаються генеральний секретар НАТО Марк Рютте, прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, а також президенти Фінляндії та Франції Александер Стубб та Емманюель Макрон.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/15654

Теги: #безпека #єк #рф #президент

