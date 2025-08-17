Інтерфакс-Україна
Події
10:39 17.08.2025

Зеленський підписав рішення РНБО про санкції щодо виробників дронів в РФ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО України про запровадження санкцій проти російського ВПК, зокрема, проти виробників БпЛА з використанням штучного інтелекту та їхніх постачальників.

"Обмеження застосовані проти 39 фізичних осіб і 55 компаній (43 російські, 10 китайських, дві білоруські). Серед них – ключові розробники ударних і FPV-дронів ("Zala Аеро", "Розумні птахи", КБ "Восток"), постачальники електроніки з Китаю та Білорусі, а також центри, що розробляють ШІ-рішення для дронів, зокрема "Нейролаб" та "Центр безпілотних систем і технологій", - йдеться у повідомленні на офіційному веб-порталі президента України.

Україна працює з партнерами, щоб реалізувати синхронізацію цих санкцій у світових юрисдикціях.

Президент також підписав указ про введення в дію рішення РНБО щодо внесення змін до Положення про Державний реєстр санкцій стосовно суден та повітряних суден.

 

