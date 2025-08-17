Інтерфакс-Україна
10:08 17.08.2025

Захисники України в ніч на 17 серпня знищили 40 із 60 задіяних ворогом дронів

Противник у ніч на 17 серпня (із 19.30 16 серпня) атакував балістичною ракетою Іскандер-М та 60-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово – рф, повідомили Повітряні Сили ЗСУ у Телеграм.

"За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 40 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання ракети та 20 БпЛА на 12 локаціях у прифронтових районах Харківщини, Донеччини та Дніпропетровщини", - інформують ПС ЗСУ.

 

UKR.NET- новини з усієї України

