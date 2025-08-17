Інтерфакс-Україна
Події
08:24 17.08.2025

Генштаб зафіксував впродовж доби 148 бойових зіткнень

1 хв читати
Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 148 бойових зіткнень. Про це  ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 неділі. 

"За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України 68 авіаційних ударів, скинувши 127 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 4718 дронів-камікадзе та здійснили 5955 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 140 – з реактивних систем залпового вогню", - повідомляє Генштаб

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

