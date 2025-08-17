Інтерфакс-Україна
Більдт назвав капітуляцією відмову Трампа від вимоги про припинення вогню

Співголова Європейської Ради з міжнародних відносин Карл Більдт дав песимістичний прогноз за результатами зустрічі Трампа й Путіна. Свою позицію Більдт оприлюднив на платформі X в суботу.

"Це офіційно: Трамп капітулював перед Путіним, відмовившись від вимоги про припинення вогню. Натомість бойові дії триватимуть доти, доки не буде укладено мирну угоду, яка задовольнить Путіна. Його умови добре відомі. Це був надзвичайно успішний результат для Путіна. Ми рухаємося до більш тривалої війни", - написав Більдт на X.

Джерело: https://x.com/carlbildt/status/1956754685429203174

Теги: #путін #трамп #єс #оцінка

