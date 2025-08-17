Інтерфакс-Україна
Події
01:39 17.08.2025

Трамп заявив заявив Зеленському, що хоче провести тристоронню зустріч вже 22 серпня - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп заявив під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським, що хоче провести тристоронню зустріч (Трамп-Зеленський-Путін – ІФ-У) 22 серпня, повідомив інтернет-портал Axios у суботу, посилаючись на неназвані джерела.

"Трамп повідомив Зеленському та іншим учасникам телефонної розмови, що хоче "швидко" провести тристоронній саміт, вже 22 серпня, повідомили Axios два джерела. Путін публічно не підтвердив свою участь у такій зустрічі", - йдеться у матеріалі Axios.

Джерело: https://www.axios.com/2025/08/16/putin-trump-summit-territory-claims-donetsk

