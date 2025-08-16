Інтерфакс-Україна
Події
20:36 16.08.2025

Силам Оборони вдалося потіснити ворога на Північно- Слобожанському напрямку – Генштаб

1 хв читати
Силам Оборони вдалося потіснити ворога на Північно- Слобожанському напрямку – Генштаб
Фото: https://18-24.army.gov.ua/

Українським підрозділам вдалося просунутися на Північно-Слобожанському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у суботу в Телеграм.

"Українські воїни продовжують активні дії з метою знищення противника та звільнення наших населених пунктів. На відповідних ділянках просування українських підрозділів складає від 1 до 2,5 кілометрів. З метою недопущення логістичного забезпечення, евакуації та посилення підрозділів російських окупантів у визначених локаціях утримуються зони суцільного вогневого ураження противника", - йдеться в повідомленні ГШ ЗСУ.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:46 16.08.2025
Окупанти за добу втратили 1010 осіб та 139 од. спецтехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 1010 осіб та 139 од. спецтехніки - Генштаб

10:48 15.08.2025
Сили оборони завдали вночі удари по НПЗ в російській Сизрані та пункту управління в окупованому Єнакієвому

Сили оборони завдали вночі удари по НПЗ в російській Сизрані та пункту управління в окупованому Єнакієвому

07:34 15.08.2025
Окупанти за добу втратили 940 осіб та 143 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 940 осіб та 143 од. спецтехніки

08:19 14.08.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 148 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 148 бойових зіткнень

07:53 14.08.2025
Окупанти втратили впродовж доби 990 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 990 військовослужбовців

08:12 13.08.2025
Окупанти за добу втратили 890 осіб та 46 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 890 осіб та 46 од. спецтехніки

17:16 12.08.2025
ЗСУ вживають заходів для зупинення окупантів на добропільському та покровському напрямках - Генштаб

ЗСУ вживають заходів для зупинення окупантів на добропільському та покровському напрямках - Генштаб

08:21 12.08.2025
Окупанти за добу втратили 980 осіб та 107 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 980 осіб та 107 од. спецтехніки

21:33 11.08.2025
Сили оборони знищили командний пункт 85-ї бригади військ РФ на Донеччині

Сили оборони знищили командний пункт 85-ї бригади військ РФ на Донеччині

08:14 11.08.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 137 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 137 бойових зіткнень

ВАЖЛИВЕ

Зеленський відхилив територіальні вимоги Путіна, переказані Трампом – ЗМІ

Зеленський: Російська армія найближчими днями може спробувати посилити тиск і удари проти українських позицій

Головний власник UaRms Уткін: за 3 роки війни ми навчили 55 тисяч військових на наших симуляторах

Співзасновник Bouquet Kyiv Stage Уткін: 90% заробленого витрачаю на культурні і благодійні проєкти

Зеленський: Треба досягти реального миру, який буде тривалим, а не стане ще однією паузою між російськими вторгненнями

ОСТАННЄ

Зеленський відхилив територіальні вимоги Путіна, переказані Трампом – ЗМІ

Росіянам вдалося захопити Зелений Гай - Deep State

Путін запропонував заморозити фронт у Запорізькій та Херсонській областях в обмін на відхід України з Донбасу – журналіст із посиланням на джерело

Трамп підтримує план передачі території в обмін на мир в Україні – ЗМІ

Зустріч Коаліції охочих відбудеться в неділю

Туск: Гра за майбутнє України, безпеку Польщі та всієї Європи вступила у вирішальну фазу

Стармер: Вітаю відкритість Сполучених Штатів, разом з Європою, надати Україні надійні гарантії безпеки в рамках будь-якої угоди

Зеленський: Російська армія найближчими днями може спробувати посилити тиск і удари проти українських позицій

Трамп: Путін вимагає віддати йому весь Донбас – ЗМІ

Росіяни окупували два села на Донеччині – ОСУВ "Дніпро"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА