Силам Оборони вдалося потіснити ворога на Північно- Слобожанському напрямку – Генштаб

Фото: https://18-24.army.gov.ua/

Українським підрозділам вдалося просунутися на Північно-Слобожанському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у суботу в Телеграм.

"Українські воїни продовжують активні дії з метою знищення противника та звільнення наших населених пунктів. На відповідних ділянках просування українських підрозділів складає від 1 до 2,5 кілометрів. З метою недопущення логістичного забезпечення, евакуації та посилення підрозділів російських окупантів у визначених локаціях утримуються зони суцільного вогневого ураження противника", - йдеться в повідомленні ГШ ЗСУ.