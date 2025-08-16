Інтерфакс-Україна
Події
13:06 16.08.2025

Путін занадто багато разів брехав у минулому, стратегія миру через силу залишається нашим пріоритетом – Сибіга

2 хв читати
Путін занадто багато разів брехав у минулому, стратегія миру через силу залишається нашим пріоритетом – Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що тільки дії Володимира Путіна продемонструють його готовність покласти край агресії проти України.

"Путін повинен розуміти наслідки затягування війни. Він занадто багато разів брехав у минулому і повністю знецінив своє слово. Тільки його дії є реальними показниками того, чи дійсно він готовий покласти край терору та агресії", - написав Сибіга у соцмережі Х.

"Саме тому стратегія миру через силу залишається нашим пріоритетом. Посилення тиску на Москву та зміцнення України є критично важливими компонентами для просування миру", - пояснив глава МЗС.

Сибіга зазначив, що розмова президентів України і США – Володимира Зеленського і Дональда Трампа - була змістовна і продуктивна.

"Ми цінуємо позитивні сигнали американської сторони щодо її готовності працювати над розробкою надійної інфраструктури гарантій безпеки для України. Ми також підтримуємо зусилля президента Трампа щодо організації тристоронньої зустрічі лідерів України, Сполучених Штатів та Росії", - зазначив він.

Глава МЗС наголосив, що у цей вирішальний час Україна тісно координує свої дії з усіма союзниками і дякує їм за підтримку та єдність. "Трансатлантична єдність має першочергове значення для досягнення тривалого миру та безпеки для всіх нас", - йдеться у дописі.

"Україна залишається відданою мирним зусиллям. Ми продовжуватимемо використовувати кожну можливість, навіть найменшу, щоб покласти край війні, врятувати життя і звільнити наших людей", - заявив Сибіга.

Він також повідомив, що під час розмови президент Зеленський висловив вдячність першій леді Меланії Трамп за її щиру увагу та зусилля, спрямовані на повернення насильно депортованих українських дітей. "Це справжній акт гуманізму", - йдеться у дописі.

"Ми продовжуємо працювати над досягненням миру та зміцненням України в усіх сферах", - написав Сибіга.

Теги: #сибіга #путін #мир #переговори

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:06 16.08.2025
США з лідера вільного світу перетворюються на країну, яка готова вести на рівних розмову з воєнними злочинцями, - Климпуш-Цинцадзе

США з лідера вільного світу перетворюються на країну, яка готова вести на рівних розмову з воєнними злочинцями, - Климпуш-Цинцадзе

13:47 16.08.2025
Зеленський: Треба досягти реального миру, який буде тривалим, а не стане ще однією паузою між російськими вторгненнями

Зеленський: Треба досягти реального миру, який буде тривалим, а не стане ще однією паузою між російськими вторгненнями

12:35 16.08.2025
Спочатку має бути припинення вогню, а потім перемовини, – Лещенко

Спочатку має бути припинення вогню, а потім перемовини, – Лещенко

12:29 16.08.2025
Європейські лідери підготували спільну заяву за результатами перемовин на Алясці – Туск

Європейські лідери підготували спільну заяву за результатами перемовин на Алясці – Туск

11:10 16.08.2025
Після перемовин Трампа та Путіна Україні будуть навʼязувати капітуляцію - заступниця голови фракції "Голос"

Після перемовин Трампа та Путіна Україні будуть навʼязувати капітуляцію - заступниця голови фракції "Голос"

10:47 16.08.2025
Трамп передав позицію Путіна, що мирна угода краща за перемир'я, – журналіст з посиланням на джерело

Трамп передав позицію Путіна, що мирна угода краща за перемир'я, – журналіст з посиланням на джерело

10:34 16.08.2025
Посли ЄС обговорять результати зустрічі Трампа та Путіна

Посли ЄС обговорять результати зустрічі Трампа та Путіна

09:53 16.08.2025
Путін переграв Трампа на переговорах - голова комітету Ради із зовнішньої політики

Путін переграв Трампа на переговорах - голова комітету Ради із зовнішньої політики

09:47 16.08.2025
Тема проведення зустрічі Трампа, Путіна і Зеленського на саміті РФ-США не порушувалася, стверджує Ушаков

Тема проведення зустрічі Трампа, Путіна і Зеленського на саміті РФ-США не порушувалася, стверджує Ушаков

02:23 16.08.2025
Путін заявив про "досягнуту угоду" та про "початок прогресу" у врегулюванні війни в Україні

Путін заявив про "досягнуту угоду" та про "початок прогресу" у врегулюванні війни в Україні

ВАЖЛИВЕ

Співзасновник Bouquet Kyiv Stage Уткін: 90% заробленого витрачаю на культурні і благодійні проєкти

Зеленський: Треба досягти реального миру, який буде тривалим, а не стане ще однією паузою між російськими вторгненнями

Американська сторона запропонувала Україні гарантії безпеки у форматі 5 статті - джерело

Україна повинна мати гарантії безпеки і сама прийматиме рішення щодо своєї території – заява європейських лідерів

Зеленський планує в понеділок у Вашингтоні обговорити з Трампом усі деталі по завершенню війни

ОСТАННЄ

У неділю у північних, центральних областях України, на Закарпатті, Прикарпатті та Хмельниччині очікуються грози

Підтримка України і тиск на Росію залишаються надзвичайно важливими - прем’єр-міністр Нідерландів

Співзасновник Bouquet Kyiv Stage Уткін: 90% заробленого витрачаю на культурні і благодійні проєкти

Макрон анонсував зустріч Коаліції охочих найближчим часом

Мелоні пояснила ідею гарантій безпеки для України

Американська сторона запропонувала Україні гарантії безпеки у форматі 5 статті - джерело

Україна повинна мати гарантії безпеки і сама прийматиме рішення щодо своєї території – заява європейських лідерів

Зеленський планує в понеділок у Вашингтоні обговорити з Трампом усі деталі по завершенню війни

В Україні очікуються грози, з понеділка у західних і північних областях буде прохолодніше

Трамп заявив про домовленість укласти мирну угоду, а не тимчасове перемир’я

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА