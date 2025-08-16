Путін занадто багато разів брехав у минулому, стратегія миру через силу залишається нашим пріоритетом – Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що тільки дії Володимира Путіна продемонструють його готовність покласти край агресії проти України.

"Путін повинен розуміти наслідки затягування війни. Він занадто багато разів брехав у минулому і повністю знецінив своє слово. Тільки його дії є реальними показниками того, чи дійсно він готовий покласти край терору та агресії", - написав Сибіга у соцмережі Х.

"Саме тому стратегія миру через силу залишається нашим пріоритетом. Посилення тиску на Москву та зміцнення України є критично важливими компонентами для просування миру", - пояснив глава МЗС.

Сибіга зазначив, що розмова президентів України і США – Володимира Зеленського і Дональда Трампа - була змістовна і продуктивна.

"Ми цінуємо позитивні сигнали американської сторони щодо її готовності працювати над розробкою надійної інфраструктури гарантій безпеки для України. Ми також підтримуємо зусилля президента Трампа щодо організації тристоронньої зустрічі лідерів України, Сполучених Штатів та Росії", - зазначив він.

Глава МЗС наголосив, що у цей вирішальний час Україна тісно координує свої дії з усіма союзниками і дякує їм за підтримку та єдність. "Трансатлантична єдність має першочергове значення для досягнення тривалого миру та безпеки для всіх нас", - йдеться у дописі.

"Україна залишається відданою мирним зусиллям. Ми продовжуватимемо використовувати кожну можливість, навіть найменшу, щоб покласти край війні, врятувати життя і звільнити наших людей", - заявив Сибіга.

Він також повідомив, що під час розмови президент Зеленський висловив вдячність першій леді Меланії Трамп за її щиру увагу та зусилля, спрямовані на повернення насильно депортованих українських дітей. "Це справжній акт гуманізму", - йдеться у дописі.

"Ми продовжуємо працювати над досягненням миру та зміцненням України в усіх сферах", - написав Сибіга.