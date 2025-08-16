Європейські лідери підготували спільну заяву за результатами перемовин на Алясці – Туск

Європейські лідери підготували спільну заяву щодо результатів перемовин між президентом США Дональдом Трампом і Владіміром Путіним на Алясці, повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

"Завершилася розмова європейських лідерів, під час якої вони оцінили інформацію, надану президентом Трампом, та результати зустрічі на Алясці. Разом з Макроном, Мерцом, Стармером, Мелоні ми вислухали думку Зеленського і підготували спільну заяву", - написав Туск у соцмережі Х.