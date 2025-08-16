Інтерфакс-Україна
08:54 16.08.2025

Путін запросив Трампа до Москви після зустрічі на Алясці

Фото: https://www.foxnews.com

Володимир Путін запросив президента США Дональда Трампа відвідати Москву після переговорів, що відбулися у форматі три на три на військовій базі Елмендорф-Річардсон на Алясці.

За підсумками переговорів Трамп відзначив їхню продуктивність: "Ми збираємося зупинити, насправді, 5000, 6000, 7000 тисяч людей на тиждень від вбивства. І президент Путін хоче побачити це так само сильно, як і я. Тож ще раз, пане Президенте, я хотів би дуже подякувати вам. І ми поговоримо з вами дуже скоро, і, ймовірно, побачимося знову дуже скоро. Щиро дякую, Володимире. Президенте Путіне".

"І наступного разу в Москві", – сказав Путін під час спільної пресконференції.

Трамп відповів: "О, це цікаво. Ні, ні, ні. Я трохи розкритикую це, але я можу уявити, що це можливо".

