Трамп заявив, що Зеленський має укласти угоду з Росією

Президент США Дональд Трамп заявив, що саміт з Володимиром Путіним пройшов "вражаюче добре, зважаючи на обставини", і що це була "дуже вдала зустріч", та зазначив, що президент України Володимир Зеленський "має укласти угоду з Росією".

В своєму інтерв'ю з Fox News він розповів Шону Ханніті, що хоче, щоб в Україні перестали гинути люди, і додав: "Якщо ми зможемо покласти край цій війні, це буде дуже добре".

Трамп продовжив, сказавши, що "угоди немає, поки не буде угоди", але відмовився поділитися будь-якими деталями, сказавши лише, що вони "досягли значного прогресу". "Це зовсім не завершена угода. І Україна має погодитися, президент Зеленський має погодитися", – додав Трамп.

Він також сказав, що Україна мусить укласти угоду з Росією.

"Укладіть угоду, ви мусите укласти угоду. Росія — дуже велика держава, а вони — ні", - заявив Трамп.

Джерело: https://www.foxnews.com/video/5614615980001?cmpid=iam_web%7CPresidentTrumpHannity_0815%7C