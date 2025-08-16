Інтерфакс-Україна
Події
04:31 16.08.2025

Трамп заявив, що Зеленський має укласти угоду з Росією

1 хв читати

Президент США Дональд Трамп заявив, що саміт з Володимиром Путіним пройшов "вражаюче добре, зважаючи на обставини", і що це була "дуже вдала зустріч", та зазначив, що президент України Володимир Зеленський "має укласти угоду з Росією".

В своєму інтерв'ю з Fox News він розповів Шону Ханніті, що хоче, щоб в Україні перестали гинути люди, і додав: "Якщо ми зможемо покласти край цій війні, це буде дуже добре".

Трамп продовжив, сказавши, що "угоди немає, поки не буде угоди", але відмовився поділитися будь-якими деталями, сказавши лише, що вони "досягли значного прогресу". "Це зовсім не завершена угода. І Україна має погодитися, президент Зеленський має погодитися", – додав Трамп.

Він також сказав, що Україна мусить укласти угоду з Росією.

"Укладіть угоду, ви мусите укласти угоду. Росія — дуже велика держава, а вони — ні", - заявив Трамп.

Джерело: https://www.foxnews.com/video/5614615980001?cmpid=iam_web%7CPresidentTrumpHannity_0815%7C

Теги: #рф #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:10 16.08.2025
Трамп заявив про готовність взяти участь у зустрічі Зеленського та Путіна

Трамп заявив про готовність взяти участь у зустрічі Зеленського та Путіна

04:46 16.08.2025
Каліфорнійський губернатор та конгресмен-демократ розкритикували зустріч Трампа з Путіним

Каліфорнійський губернатор та конгресмен-демократ розкритикували зустріч Трампа з Путіним

03:28 16.08.2025
Трамп повертається до Вашингтону

Трамп повертається до Вашингтону

03:14 16.08.2025
Зеленський досі чекає на дзвінок від Трампа після зустрічі з Путіним – ЗМІ

Зеленський досі чекає на дзвінок від Трампа після зустрічі з Путіним – ЗМІ

03:09 16.08.2025
Путін достроково покидає Аляску

Путін достроково покидає Аляску

ВАЖЛИВЕ

Трамп: Поки немає угоди, я зателефоную до НАТО, звичайно я зателефоную Зеленському

Путін заявив про "досягнуту угоду" та про "початок прогресу" у врегулюванні війни в Україні

Президент США Трамп та Володимир Путін розпочали зустріч на Алясці

"Азов" повідомив про зачищення від ворога Золотого Колодязя та шести сіл і знищення 271 окупанта – заява

Сили оборони України відкинули ворога від Золотого Колодязя, звільнено 31 кв км

ОСТАННЄ

Трамп: Поки немає угоди, я зателефоную до НАТО, звичайно я зателефоную Зеленському

ТРАМП: ПОКИ НЕМАЄ УГОДИ. Я ЗАТЕЛЕФОНУЮ ДО НАТО, ЗВИЧАЙНО Я ЗАТЕЛЕФОНУЮ ЗЕЛЕНСЬКОМУ

Путін заявив про "досягнуту угоду" та про "початок прогресу" у врегулюванні війни в Україні

Завершено зустріч Трампа та Путіна у форматі три-на-три, очікується початок пресконференції

Путін розглядає можливу угоду з контролю над ядерною зброєю з США - ЗМІ

93 ОМБр "Холодний Яр" зачистила та взяла під контроль села поблизу Добропілля

Троє підлітків врятовані з тимчасово окупованих територій України – Єрмак

США можуть запровадити санкції проти "Роснефти" та "Лукойлу" через відсутність припинення вогню в Україні - ЗМІ

Сили оборони зупинили з початку доби 97 ворожих атак - Генштаб

Путін і Трамп розпочали переговори у форматі "3 на 3" без вступних заяв

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА