Трамп повертається до Вашингтону

Президент США Дональд Трамп також достроково покидає поле саміту з Володимиром Путіним, що відбувався у п'ятницю на військовій базі Елмендорф-Річардсон на Алясці, та повертається до Вашингтону, передає Sky News.

Він прибув до аеропорту всього за кілька хвилин після того, як Путін сів на борт свого літака.

Як повідомлялось, робочий ланч та розширену зустріч делегацій також було скасовано після зустрічі у форматі "три-на три" та пресконференції Трампа та Путіна

Джерело: https://news.sky.com/story/trump-putin-summit-live-updates-latest-alaska-ukraine-war-talks-zelenskyy-12541713?postid=10026490#liveblog-body