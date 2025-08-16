Інтерфакс-Україна
Події
03:28 16.08.2025

Трамп повертається до Вашингтону

1 хв читати

Президент США Дональд Трамп також достроково покидає поле саміту з Володимиром Путіним, що відбувався у п'ятницю на військовій базі Елмендорф-Річардсон на Алясці, та повертається до Вашингтону, передає Sky News.

Він прибув до аеропорту всього за кілька хвилин після того, як Путін сів на борт свого літака.

Як повідомлялось, робочий ланч та розширену зустріч делегацій також було скасовано після зустрічі у форматі "три-на три" та пресконференції Трампа та Путіна

Джерело: https://news.sky.com/story/trump-putin-summit-live-updates-latest-alaska-ukraine-war-talks-zelenskyy-12541713?postid=10026490#liveblog-body

Теги: #рф #аляска #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:14 16.08.2025
Зеленський досі чекає на дзвінок від Трампа після зустрічі з Путіним – ЗМІ

Зеленський досі чекає на дзвінок від Трампа після зустрічі з Путіним – ЗМІ

03:09 16.08.2025
Путін достроково покидає Аляску

Путін достроково покидає Аляску

02:30 16.08.2025
Трамп: Поки немає угоди, я зателефоную до НАТО, звичайно я зателефоную Зеленському

Трамп: Поки немає угоди, я зателефоную до НАТО, звичайно я зателефоную Зеленському

ВАЖЛИВЕ

Трамп: Поки немає угоди, я зателефоную до НАТО, звичайно я зателефоную Зеленському

Путін заявив про "досягнуту угоду" та про "початок прогресу" у врегулюванні війни в Україні

Президент США Трамп та Володимир Путін розпочали зустріч на Алясці

"Азов" повідомив про зачищення від ворога Золотого Колодязя та шести сіл і знищення 271 окупанта – заява

Сили оборони України відкинули ворога від Золотого Колодязя, звільнено 31 кв км

ОСТАННЄ

ТРАМП: ПОКИ НЕМАЄ УГОДИ. Я ЗАТЕЛЕФОНУЮ ДО НАТО, ЗВИЧАЙНО Я ЗАТЕЛЕФОНУЮ ЗЕЛЕНСЬКОМУ

Путін заявив про "досягнуту угоду" та про "початок прогресу" у врегулюванні війни в Україні

Завершено зустріч Трампа та Путіна у форматі три-на-три, очікується початок пресконференції

Путін розглядає можливу угоду з контролю над ядерною зброєю з США - ЗМІ

93 ОМБр "Холодний Яр" зачистила та взяла під контроль села поблизу Добропілля

Троє підлітків врятовані з тимчасово окупованих територій України – Єрмак

США можуть запровадити санкції проти "Роснефти" та "Лукойлу" через відсутність припинення вогню в Україні - ЗМІ

Сили оборони зупинили з початку доби 97 ворожих атак - Генштаб

Путін і Трамп розпочали переговори у форматі "3 на 3" без вступних заяв

Президент США Трамп та Володимир Путін розпочали зустріч на Алясці (розширена)

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА