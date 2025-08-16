Інтерфакс-Україна
Події
02:23 16.08.2025

Путін заявив про "досягнуту угоду" та про "початок прогресу" у врегулюванні війни в Україні

Володимир Путіна заявив після зустрічі із президентом США Дональдом Трампом заявив про "досягнуту угоду", що сприятиме "досягненню миру в Україні".

"Президент Трамп особисто намагається допомогти вирішити український конфлікт. Ситуація в Україні пов'язана з загрозами для нашої безпеки, але ми завжди вважали Україну братнім народом. Водночас ми переконані, щоб врегулювати це надовго, ми повинні прибрати всі джерела конфлікту. Я дуже сподіваюся, що досягнута нами угода сприятиме досягненню миру в Україні», - заявив він під час спільної пресконференції за підсумками зустрічі.

В той самий час він заявив, що сподівається, що Україна та Європа не намагатимуться "зірвати започаткований прогрес".

"Хочеться сподіватися, що досягнуті нами порозуміння дозволять наблизитися до цієї мети і відкриють шлях до миру в Україні. Ми розраховуємо, що в Києві та європейських столицях сприймуть все це в конструктивному ключі і не стануть чинити жодних перешкод, не робитимуть спроб за рахунок провокацій і закулісних інтриг зірвати намічений прогрес", - сказав Путін.

