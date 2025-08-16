Інтерфакс-Україна
00:04 16.08.2025

Троє підлітків врятовані з тимчасово окупованих територій України – Єрмак

У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати ще трьох підлітків із тимчасово окупованої території, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

За його словами, понад три роки діти жили в страху та небезпеці: "Окупанти відкрито погрожували дітям та їхнім сім’ям через проукраїнську позицію, примушували до навчання за російськими програмами, забороняли українську мову й символіку, викликали на допити".

Єрмак зазначив, що деякі з підлітків роками майже не виходили з дому, щоб уникнути переслідувань, інші намагалися самостійно виїхати, але стикалися з перешкодами на кордонах: "Завдяки допомозі Офісу Омбудсмана та команди Helping to Leave всі троє нарешті у вільній Україні, поруч із рідними".

"Вони отримують психологічну, гуманітарну та правову допомогу, відновлюють документи та готуються повернутися до навчання й нормального життя. Ми виконуємо завдання Президента – повернути всіх дітей", – підкреслив Єрмак.

Джерело: https://t.me/ermaka2022/6777

Теги: #тот #повернення #діти

