Путін і Трамп розпочали переговори у форматі "3 на 3" без вступних заяв

Президенти РФ і США, Володимир Путін та Дональд Трамп, розпочали переговори у форматі "3 на 3", утримавшись від будь-яких вступних заяв і відмовившись відповідати на запитання журналістів на старті зустрічі.

Поруч із Трампом перебувають державний секретар Марко Рубіо та спецпредставник Стів Віткофф, а з Путіним – міністр закордонних справ Сергій Лавров та помічник президента Юрій Ушаков.

Один з журналістів звернувся до Путіна з питанням про підстави для довіри з боку Трампа та гарантії безпеки мирного населення, проте російський президент, ніби не почувши, не відреагував.

Джерело: youtube.com/live/goXMHR9x6AQ?si=cWSsZi8EGUsmyJM5