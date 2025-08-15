Білий дім: зустріч Трампа і Путіна пройде у форматі "три на три" за участю Рубіо і Віткоффа (розширена)

Запланована тет-а-тет зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна відбудеться у форматі "три на три", повідомив високопосадовець Білого дому, повідомляє Sky News.

За його словами, у переговорах братимуть участь державний секретар США Марко Рубіо та головний переговірник Трампа Стів Віткофф: "Високопоставлений чиновник Білого дому повідомив нашому американському партнеру NBC News, що раніше запланована зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна тет-а-тет тепер відбудеться у форматі "три на три". За словами чиновника, у переговорах візьмуть участь держсекретар США Марко Рубіо та головний переговірник Трампа Стів Віткофф".

Прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт також повідомила, що на розширеній двосторонній зустрічі та ланчі до Трампа, сенатора Марко Рубіо та Джеймса Віткофа приєднаються міністр фінансів Скотт Бессент, міністр торгівлі Говард Лутнік, міністр оборони Піт Хеггет і керівник апарату Білого дому Сьюзі Уайлс.

У свою чергу, за повідомленнями росЗМІ, прес-секретар Кремля Пєсков повідомив, що на переговорах з колишнім президентом США Дональдом Трампом у форматі "три на три" від Росії братимуть участь міністр закордонних справ Сергій Лавров та помічник президента Юрій Ушаков.

