Літак Трампа приземлився в Анкоріджі

Президент США Дональд Трамп щойно приземлився на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Алясці на борту літака Air Force One, повідомляє Sky News.

Президент США прибув на військову базу раніше за Володимира Путіна.

Як повідомлялось, Трамп сподівається на успіх зустрічі з Володимиром Путіним, в іншому разі має намір швидко повернутися додому.

"Ми їдемо на зустріч з президентом Путіним на Аляску, і я думаю, що все пройде дуже добре. А якщо ні, я дуже швидко повернуся додому", - сказав він журналістам на борту літака, який летить з Вашингтону в Анкорідж в п'ятницю.