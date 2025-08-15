Інтерфакс-Україна
Події
21:43 15.08.2025

Літак Трампа приземлився в Анкоріджі

1 хв читати
Літак Трампа приземлився в Анкоріджі

Президент США Дональд Трамп щойно приземлився на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Алясці на борту літака Air Force One, повідомляє Sky News.

Президент США прибув на військову базу раніше за Володимира Путіна.

Як повідомлялось, Трамп сподівається на успіх зустрічі з Володимиром Путіним, в іншому разі має намір швидко повернутися додому.

"Ми їдемо на зустріч з президентом Путіним на Аляску, і я думаю, що все пройде дуже добре. А якщо ні, я дуже швидко повернуся додому", - сказав він журналістам на борту літака, який летить з Вашингтону в Анкорідж в п'ятницю.

 

Теги: #сша #перемовини #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:41 15.08.2025
Зустріч Трампа і Путіна пройде у форматі "три на три" за участю Рубіо і Віткоффа

Зустріч Трампа і Путіна пройде у форматі "три на три" за участю Рубіо і Віткоффа

20:23 15.08.2025
Трамп про зустріч з Путіним: Думаю, що все пройде дуже добре, а якщо ні, я швидко повернуся додому

Трамп про зустріч з Путіним: Думаю, що все пройде дуже добре, а якщо ні, я швидко повернуся додому

18:46 15.08.2025
Порошенко в ефірі CNN запропонував "План Б" на випадок, якщо путін відмовиться від припинення вогню

Порошенко в ефірі CNN запропонував "План Б" на випадок, якщо путін відмовиться від припинення вогню

16:31 15.08.2025
США разом із Європою можуть надати Україні гарантії безпеки, але не у форматі НАТО, - Трамп

США разом із Європою можуть надати Україні гарантії безпеки, але не у форматі НАТО, - Трамп

13:57 15.08.2025
Путін має серйозно поставитися до пропозиції Трампа і розпочати переговори з Україною без жодних умов – Мерц

Путін має серйозно поставитися до пропозиції Трампа і розпочати переговори з Україною без жодних умов – Мерц

13:43 15.08.2025
В Рязанській області РФ вибухнув пороховий завод - ЦПД

В Рязанській області РФ вибухнув пороховий завод - ЦПД

12:55 15.08.2025
США запевнили Польщу в збереженні американської військової присутності в країні

США запевнили Польщу в збереженні американської військової присутності в країні

12:07 15.08.2025
Екскерівник оборонного підприємства ввіз в Україну Ferrari Roma за кошти громадянина РФ – Нацполіція

Екскерівник оборонного підприємства ввіз в Україну Ferrari Roma за кошти громадянина РФ – Нацполіція

07:29 15.08.2025
Білий дім оприлюднив час зустрічі Трампа і Путіна

Білий дім оприлюднив час зустрічі Трампа і Путіна

19:41 14.08.2025
Порошенко назвав обмін територіями путінським сценарієм та має обережний оптимізм щодо зустрічі на Алясці

Порошенко назвав обмін територіями путінським сценарієм та має обережний оптимізм щодо зустрічі на Алясці

ВАЖЛИВЕ

"Азов" повідомив про зачищення від ворога Золотого Колодязя та шести сіл і знищення 271 окупанта – заява

Сили оборони України відкинули ворога від Золотого Колодязя, звільнено 31 кв км

Трамп про зустріч з Путіним: Думаю, що все пройде дуже добре, а якщо ні, я швидко повернуся додому

Російський намір щодо Добропілля був показати силу перед Аляскою, і фактично для окупанта це закінчується його знищенням - Зеленський

Зеленський доручив МЗС і ОП провести аудит роботи з партнерами в рамках оборонних коаліцій

ОСТАННЄ

Сирський: Збільшуємо тиск на окупантів, протидіємо спробам противника просунутися вперед

Через ворожу атаку по центральному ринку Сум вогнем знищено десять кіосків

"Азов" повідомив про зачищення від ворога Золотого Колодязя та шести сіл і знищення 271 окупанта – заява

Суд відмовився задовольнити клопотання про взяття під варту і відсторонення від посади керівника апарату КМДА Загуменного

Усі осередки горіння у Сумах ліквідовано, обійшлося без постраждалих

Сили оборони України відкинули ворога від Золотого Колодязя, звільнено 31 кв км

Уряд України підтримав законопроєкт про відтермінування відкриття декларацій військовослужбовців

4,3 млрд грн сьогодні спрямовано бригадам, чиї батальйони діють на лінії бойового зіткнення – Шмигаль

Ексдержуповноважена АМКУ Артеменко з офісу реформ Кабміна стала заступницею глави Мінекономіки

Апеляційна палата ВАКС залишила в силі підозру екснардепу Грановському у справі ОПЗ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА