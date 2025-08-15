21:43 15.08.2025
Літак Трампа приземлився в Анкоріджі
Президент США Дональд Трамп щойно приземлився на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Алясці на борту літака Air Force One, повідомляє Sky News.
Президент США прибув на військову базу раніше за Володимира Путіна.
Як повідомлялось, Трамп сподівається на успіх зустрічі з Володимиром Путіним, в іншому разі має намір швидко повернутися додому.
"Ми їдемо на зустріч з президентом Путіним на Аляску, і я думаю, що все пройде дуже добре. А якщо ні, я дуже швидко повернуся додому", - сказав він журналістам на борту літака, який летить з Вашингтону в Анкорідж в п'ятницю.