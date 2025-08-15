Інтерфакс-Україна
Події
19:50 15.08.2025

4,3 млрд грн сьогодні спрямовано бригадам, чиї батальйони діють на лінії бойового зіткнення – Шмигаль

1 хв читати
Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив про спрямування 15 серпня 4,3 млрд грн бригадам, чиї батальйони діють на лінії бойового зіткнення.

У телеграм-каналі міністр пояснив, що відповідне рішення було ухвалене на Ставці верховного головнокомандувача цього тижня.

"Сьогодні ж відповідні кошти були спрямовані на бригади — з розрахунку по 7 млн грн на кожен батальйон, що виконує бойові завдання на лінії фронту. Це дозволить підрозділам закупити більше дронів та потрібного оснащення", - написав Шмигаль.

 

Теги: #фронт #кошти

