4,3 млрд грн сьогодні спрямовано бригадам, чиї батальйони діють на лінії бойового зіткнення – Шмигаль

Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив про спрямування 15 серпня 4,3 млрд грн бригадам, чиї батальйони діють на лінії бойового зіткнення.

У телеграм-каналі міністр пояснив, що відповідне рішення було ухвалене на Ставці верховного головнокомандувача цього тижня.

"Сьогодні ж відповідні кошти були спрямовані на бригади — з розрахунку по 7 млн грн на кожен батальйон, що виконує бойові завдання на лінії фронту. Це дозволить підрозділам закупити більше дронів та потрібного оснащення", - написав Шмигаль.