19:44 15.08.2025

Ексдержуповноважена АМКУ Артеменко з офісу реформ Кабміна стала заступницею глави Мінекономіки

Керівниця команди підтримки Міжвідомчої робочої групи з підготовки публічних інвестиційних проєктів Офісу реформ Кабінету міністрів Анна Артеменко, яка у 2015-2019 роках була державною уповноваженою Антимонопольного комітету України, призначена заступницею Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України.

Як повідомив представник Кабінету Міністрів України у Верховній Раді України Тарас Мельничук у телеграм-каналі у п’ятницю, відповідне рішення Кабінет міністрів ухвалив у п’ятницю.

На сайті Офісу реформ Кабміна зазначається, що Артеменко має понад 15 років професійного досвіду в управлінні проєктами, переговорах та міжнародному співробітництві у державному секторі, зокрема, у сферах конкуренції, державної допомоги, публічних закупівель та європейської інтеграції.

З 2023 по 2025 вона очолювала Офіс адаптації національного законодавства до положень права ЄС у Верховній Раді України (Офіс підтримки відновлення і реформ), а з 2005 по 2015 працювала на керівних посадах в органах державної влади України: Міністерство юстиції, Міністерство економіки, Антимонопольний комітет.

Артеменко стала 10-м заступником глави Мінекономіки.

 

