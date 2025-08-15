Інтерфакс-Україна
Трамп особисто зустріне Путіна на військовій базі на Алясці

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент США Дональд Трамп планує особисто зустріти та привітати Володимира Путіна під час його прибуття на військову базу Елмендорф-Річардсон біля міста Анкоридж на Алясці у п'ятницю, при цьому для прибуття Путіна буде розстелена червона доріжка, повідомляється на сайті телеканалу NBC в п'ятницю з посиланням на двох високопосадовців адміністрації президента США.

"Посадовці наголосили, що точні деталі та сценарій зустрічі ще уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Трамп також не планує телефонувати президенту України Володимиру Зеленському та іншим європейським лідерам до зустрічі з Путіним, повідомив третій високопосадовець адміністрації. Однак незрозуміло, чи може це змінитися під час його тривалого 7-годинного перельоту з Вашингтона до Анкориджа.

Згідно з розкладом подій Білого дому, Трамп планує вилетіти на Аляску в 6:45 за місцевим часом (13:45 за київським).

Теги: #путін #аляска #трамп #зустріч

