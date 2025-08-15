Інтерфакс-Україна
Події
12:15 15.08.2025

АМКУ оштрафував фармкомпанію "Гледфарм ЛТД" за неправдиву інформацію щодо БАДу "Сахніл"

1 хв читати
АМКУ оштрафував фармкомпанію "Гледфарм ЛТД" за неправдиву інформацію щодо БАДу "Сахніл"

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував фармацевтичну компанію ТОВ "Гледфарм ЛТД" (Київ) за неправдиву інформацію щодо дієтичної добавки "Сахніл" на 5,421 млн грн.

Як повідомляє АМКУ, зокрема, мова йшла про інформацію, що БАД сприяє нормалізації підвищеного рівня цукру в крові, покращенню вуглеводного обміну, метаболізму та репродуктивної функції.

АМКУ зазначив, що "Гледфарм ЛТД" ще на етапі здійснення комітетом заходів контролю частково змінило оформлення дієтичної добавки "Сахніл", відкликало з обігу упаковки, на яких були вказані спірні властивості, а також звернулося до аптек (аптечних мереж) з вимогою прибрати цю дієтичну добавку в такому оформленні.

Водночас компанія продовжила реалізовувати дієтичну добавку "САХНІЛ" в упаковці з інформацією "сприяє покращенню вуглеводного обміну", яку також кваліфіковано як порушення.

Міністерство охорони здоров’я України зі свого боку повідомило, що вказані вище властивості характерні для лікарських засобів, а не для дієтичних добавок.

ТОВ "Гледфарм ЛДТ" займається оптовою торгівлею та виробництвом фармацевтичних товарів. Виробничий майданчик компанії, сертифікований за станлатами GMP знаходиться в Сумах. В 2025 році компанія відкрила логістично-виробничий комплекс в Київській області.

Кінцевим беніфіціаром компанії є співвласник фармкомпнії "Кусум Фарм" Раджив Гупта.

Теги: #амку #штраф #гледфарм_лтд

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:57 11.08.2025
ВАКС відмовився відсторонити Кириленка від посади голови АМКУ

ВАКС відмовився відсторонити Кириленка від посади голови АМКУ

15:24 08.08.2025
САП подала клопотання про відсторонення від посади голови АМКУ Кириленка

САП подала клопотання про відсторонення від посади голови АМКУ Кириленка

15:37 06.08.2025
Екскерівниця МСЕК визнана винною в недекларуванні 3 млн грн і оштрафована

Екскерівниця МСЕК визнана винною в недекларуванні 3 млн грн і оштрафована

15:19 04.08.2025
Фармдистриб’ютори БаДМ та "Оптіма-фарм" не погоджуються з рішенням АМКУ про штраф на загальну суму 4,8 млрд грн

Фармдистриб’ютори БаДМ та "Оптіма-фарм" не погоджуються з рішенням АМКУ про штраф на загальну суму 4,8 млрд грн

13:15 01.08.2025
АМКУ надало дозвіл "Рієл девелопмент груп" на набуття контролю над девелопером одного з проєктів

АМКУ надало дозвіл "Рієл девелопмент груп" на набуття контролю над девелопером одного з проєктів

22:28 31.07.2025
АМКУ оштрафував двох найбільших фармдистриб’юторів на 4,8 млрд грн

АМКУ оштрафував двох найбільших фармдистриб’юторів на 4,8 млрд грн

17:11 21.07.2025
Радабанк оскаржить рішення АМКУ про накладення 8,17 млн грн штрафу

Радабанк оскаржить рішення АМКУ про накладення 8,17 млн грн штрафу

19:00 15.07.2025
НБУ оштрафував ТОВ "Авентус Україна" на 2,45 млн грн

НБУ оштрафував ТОВ "Авентус Україна" на 2,45 млн грн

ВАЖЛИВЕ

ППО вночі ліквідувала 63 з 97 ворожих БПЛА

Сили оборони уразили російський порт "Оля" в Астраханській області

Окупанти за добу втратили 940 осіб та 143 од. спецтехніки

Російський Су-30СМ впав під час виконання завдання в районі Зміїного

Трамп каже, що Путін "хоче вирішити питання", та пропонує провести ще одну зустріч із Зеленським

ОСТАННЄ

Невелике потепління очікується в Україні на вихідні, в неділю в багатьох областях дощі, місцями з градом

ВАКС вирішив конфіскувати активи на понад 5 млн грн у ексголови райради на Рівненщині - САП

Українські військові отримали можливість замовляти дрони-бомбардувальники в DOT-Chain Defence - АОЗ

Затриманий у Польщі за плюндрування пам’ятників неповнолітній українець взятий під варту на три місяці – МЗС України

Частка українців в Польщі сягнула 27 на тисячу поляків – рекрутингова компанія

Екскерівник оборонного підприємства ввіз в Україну Ferrari Roma за кошти громадянина РФ – Нацполіція

У Харківській області зменшується тривалість комендантської години - Синєгубов

Ухвалена примусова евакуація родин з дітьми з Одноробівки Харківської області - Синєгубов

Сили оборони завдали вночі удари по НПЗ в російській Сизрані та пункту управління в окупованому Єнакієвому

З Донецької області за добу евакуйовані рекордні 5,8 тис жителів – обладміністрація

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА