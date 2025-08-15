АМКУ оштрафував фармкомпанію "Гледфарм ЛТД" за неправдиву інформацію щодо БАДу "Сахніл"

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував фармацевтичну компанію ТОВ "Гледфарм ЛТД" (Київ) за неправдиву інформацію щодо дієтичної добавки "Сахніл" на 5,421 млн грн.

Як повідомляє АМКУ, зокрема, мова йшла про інформацію, що БАД сприяє нормалізації підвищеного рівня цукру в крові, покращенню вуглеводного обміну, метаболізму та репродуктивної функції.

АМКУ зазначив, що "Гледфарм ЛТД" ще на етапі здійснення комітетом заходів контролю частково змінило оформлення дієтичної добавки "Сахніл", відкликало з обігу упаковки, на яких були вказані спірні властивості, а також звернулося до аптек (аптечних мереж) з вимогою прибрати цю дієтичну добавку в такому оформленні.

Водночас компанія продовжила реалізовувати дієтичну добавку "САХНІЛ" в упаковці з інформацією "сприяє покращенню вуглеводного обміну", яку також кваліфіковано як порушення.

Міністерство охорони здоров’я України зі свого боку повідомило, що вказані вище властивості характерні для лікарських засобів, а не для дієтичних добавок.

ТОВ "Гледфарм ЛДТ" займається оптовою торгівлею та виробництвом фармацевтичних товарів. Виробничий майданчик компанії, сертифікований за станлатами GMP знаходиться в Сумах. В 2025 році компанія відкрила логістично-виробничий комплекс в Київській області.

Кінцевим беніфіціаром компанії є співвласник фармкомпнії "Кусум Фарм" Раджив Гупта.