10:38 15.08.2025

Стало відомо про загибель ще двох жителів Херсонщини через російський обстріл - ОВА

Двоє жителів Херсонщини загинули через російський обстріл, повідомив у п’ятницю начальник Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

"Стало відомо про загибель ще двох жителів Херсонщини через російський обстріл. Кілька днів тому ворог вкрив вогнем Шляхове Бериславської громади. Цей ворожий удар обірвав життя двох чоловіків, яким було 86 та 56 років", - написав Прокудін у телеграм-каналі.

