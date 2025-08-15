СБУ з початку війни викрила 52 військовослужбовців Сил оборони, які були російськими агентами

Фото: https://t.me/SBUkr/

Служба безпеки за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України системно викриває російську агентуру та викорінює злочинні схеми у Силах безпеки та оборони нашої держави: з початку повномасштабної війни СБУ викрила 52 військовослужбовців Сил оборони, які були російськими агентами, наголошують в СБУ.

"З початку повномасштабної війни лише співробітники Департаменту військової контррозвідки (ДВКР) СБУ викрили 207 агентів спецслужб рф, які збирали інформацію про Сили оборони та військові обʼєкти України. 52 із них були діючими військовослужбовцями", - йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в п'ятницю.

За інформацією української спецслужби, 44 зрадники вже засуджені на термін від 12 до 15 років.

Так, наприклад, 15 років тюрми отримав екскомандир підрозділу Сил спеціальних операцій ЗСУ, який "зливав" окупантам плани бойових операцій українських спецпризначенців у тилу ворога. СБУ затримала агента восени 2024 року. У зрадника вилучено засоби конспіративного зв’язку із доказами його контактів з куратором – кадровим співробітником воєнної розвідки РФ.

Загалом, як зазначається в повідомленні, лише у 2025 році військова контррозвідка СБУ ліквідувала три ворожі агентурні мережі.

Зокрема, на Запоріжжі у серпні цього року викрито агентурну мережу російської спецслужби, до якої входив мобілізований та настоятель місцевого храму УПЦ (МП). Зловмисники наводили російські авіабомби на локації Сил оборони та вербували нових кандидатів до ворожого осередку.

На Одещині, як наголошують у відомстві, затримано одразу чотирьох агентів ФСБ разом із резидентом (старшим агентом) групи. Вони коригували повітряні атаки окупантів по складах зі зброєю, боєприпасами та амуніцією українських військ.

На Львівщині затримали 38-річну інформаторку, яка готувала координати для ракетно-дронових атак рф по аеродромах з бойовими гелікоптерами ЗСУ.

Крім цього, військова контррозвідка СБУ запобігла розкраданню понад 44 млрд грн у оборонній сфері.

"Також від початку повномасштабної війни Департамент військової контррозвідки СБУ заблокував 114 схем ухилення від мобілізації і припинив 222 факти незаконного обігу зброї та не допустив її вивезення із району бойових дій", - повідомляють в українській спецслужбі.

Окрім боротьби з агресором та його поплічниками всередині нашої держави, військова контррозвідка Служби безпеки також проводить спецоперації в тилу ворога та бере участь у бойових діях безпосередньо на лінії фронту.

"Зокрема, з початку повномасштабної війни співробітники ДВКР СБУ уразили на полі бою 219 російських танків, 358 бойових броньованих машин, 318 артилерійських систем та 73 засоби радіоелектронної боротьби", - зазначається в повідомленні.