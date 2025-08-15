Інтерфакс-Україна
Події
09:08 15.08.2025

ГУР МО отримало партію військового обладнання, зібрану коштом латвійського народу

1 хв читати
ГУР МО отримало партію військового обладнання, зібрану коштом латвійського народу

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) отримало партію військового обладнання на гроші, зібрані латвійським народом.

"Мета зараз лише одна - підтримати вашу збройну силу, вашу перспективу на незалежність. І це, я думаю, одне з наших головних завдань - підтримувати вашу країну у цих важких днях", - сказав журналістам майор Збройних сил Латвії Яніс Слайдіш, який оголосив збір.

За його словами, загальна сума зборів склала EUR120 тис. Це вже сьомий подібний збір, організований для підтримки українських Сил оборони. ГУР МО отримало FPV-дрони з оптоволоконним передаванням сигналу, стандартні 10-дюймові FPV-дрони, нічну оптику, а також автомобіль від мецената.

Заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький наголосив, що така допомога є частиною тривалої співпраці з країнами Балтії, яка почалася ще у 2008 році після агресії РФ проти Грузії.

"Всі країни Балтії виділяють потужний відсоток від свого оборонного бюджету для допомоги нашій державі. А те, що відбулося сьогодні - це черговий етап наших відносин. Це черговий етап допомоги саме Латвії, як країни, як потужної нації, яка забезпечує наші підрозділи, бойові підрозділи, FPV-дронами, іншими засобами, які дуже необхідні на полі бою", - сказав він.

Теги: #гур_мо #військові #обладнання #допомога_україні #латвія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:14 14.08.2025
Латвія підтримує неможливість розділення України та Молдови у процесі вступу до ЄС

Латвія підтримує неможливість розділення України та Молдови у процесі вступу до ЄС

19:45 13.08.2025
Німеччина разом з іншими союзниками готова профінансувати пакет підтримки для України на $500 млн у рамках PURL - заява

Німеччина разом з іншими союзниками готова профінансувати пакет підтримки для України на $500 млн у рамках PURL - заява

15:52 13.08.2025
ДП "МЗУ" придбало 30 броньованих евакуаційних машин для військових медиків за кошти UNITED24

ДП "МЗУ" придбало 30 броньованих евакуаційних машин для військових медиків за кошти UNITED24

12:27 13.08.2025
ГУР завдав дронового удару по нафтоперекачувальній станції нафтопроводу "Дружба" в російській Унечі

ГУР завдав дронового удару по нафтоперекачувальній станції нафтопроводу "Дружба" в російській Унечі

15:16 12.08.2025
Глава МЗС Чехії: Європа сплачує більшість військових і невійськових послуг, що посилює її позицію у мирних перемовинах

Глава МЗС Чехії: Європа сплачує більшість військових і невійськових послуг, що посилює її позицію у мирних перемовинах

17:49 11.08.2025
ГУР володіє програмою засідання російсько-індійської комісії з військової співпраці, яка пройде 15-18 вересня

ГУР володіє програмою засідання російсько-індійської комісії з військової співпраці, яка пройде 15-18 вересня

16:53 08.08.2025
ГУР атакувало російську зенітно-ракетну бригаду в Краснодарському краї - джерела

ГУР атакувало російську зенітно-ракетну бригаду в Краснодарському краї - джерела

16:20 08.08.2025
Воїни ГУР уразили в Криму одну з найцінніших РЛС окупантів — "єнісєй" з комплексу С-500

Воїни ГУР уразили в Криму одну з найцінніших РЛС окупантів — "єнісєй" з комплексу С-500

15:15 08.08.2025
Президент Латвії проінформував Зеленського про підтримку Ригою ініціативи НАТО щодо озброєння України - PURL

Президент Латвії проінформував Зеленського про підтримку Ригою ініціативи НАТО щодо озброєння України - PURL

11:09 06.08.2025
Фінляндія передала Україні загалом 31 автомобіль рятувальної служби з січня цього року - уряд

Фінляндія передала Україні загалом 31 автомобіль рятувальної служби з січня цього року - уряд

ВАЖЛИВЕ

ППО вночі ліквідувала 63 з 97 ворожих БПЛА

Сили оборони уразили російський порт "Оля" в Астраханській області

Окупанти за добу втратили 940 осіб та 143 од. спецтехніки

Російський Су-30СМ впав під час виконання завдання в районі Зміїного

Трамп каже, що Путін "хоче вирішити питання", та пропонує провести ще одну зустріч із Зеленським

ОСТАННЄ

Нацполіція: 2 дітей отримали поранення внаслідок дій РФ за добу, 50 розшукано

Послуга онлайн-розлучення з’явиться у "Дії " восени – 1-й віце-прем’єр

На Харківщині в результаті ворожих обстрілів четверо загиблих і двоє постраждалих за добу

Військові РФ минулої доби вбили двох мешканців Донеччини

ППО вночі ліквідувала 63 з 97 ворожих БПЛА

Росіяни обстріляли Нікопольщину Дніпропетровської області, є постраждалий та пошкодження - Лисак

Сили оборони уразили російський порт "Оля" в Астраханській області

Окупанти вдарили по автомобілю на території АЗС на Сумщині

Окупанти за добу втратили 940 осіб та 143 од. спецтехніки

Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області - Федоров

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА