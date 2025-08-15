ГУР МО отримало партію військового обладнання, зібрану коштом латвійського народу

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) отримало партію військового обладнання на гроші, зібрані латвійським народом.

"Мета зараз лише одна - підтримати вашу збройну силу, вашу перспективу на незалежність. І це, я думаю, одне з наших головних завдань - підтримувати вашу країну у цих важких днях", - сказав журналістам майор Збройних сил Латвії Яніс Слайдіш, який оголосив збір.

За його словами, загальна сума зборів склала EUR120 тис. Це вже сьомий подібний збір, організований для підтримки українських Сил оборони. ГУР МО отримало FPV-дрони з оптоволоконним передаванням сигналу, стандартні 10-дюймові FPV-дрони, нічну оптику, а також автомобіль від мецената.

Заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький наголосив, що така допомога є частиною тривалої співпраці з країнами Балтії, яка почалася ще у 2008 році після агресії РФ проти Грузії.

"Всі країни Балтії виділяють потужний відсоток від свого оборонного бюджету для допомоги нашій державі. А те, що відбулося сьогодні - це черговий етап наших відносин. Це черговий етап допомоги саме Латвії, як країни, як потужної нації, яка забезпечує наші підрозділи, бойові підрозділи, FPV-дронами, іншими засобами, які дуже необхідні на полі бою", - сказав він.