ППО вночі ліквідувала 63 з 97 ворожих БПЛА

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Протиповітряна оборони вночі ліквідувала 63 з 97 ворожих безпілотників, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 63 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни", - ідеться в повідомленні.

Загалом в ніч на 15 серпня (із 19.30 14 серпня) противник атакував 2-ма балістичними ракетами Іскандер-М із Воронезької та Брянської обл., 97-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово – РФ.

Як зазначається, ударними БпЛА атаковано прифронтові райони Харківщини, Сумщини, Донеччини, Чернігівщини, ракетами – Харківщину та Чернігівщину.

Зафіксовано влучання ракет та 34 БпЛА на 13 локаціях, повідомили в Повітряних силах.

Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.