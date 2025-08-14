Інтерфакс-Україна
Події
16:29 14.08.2025

У Києві відкриють центр надання соціальних послуг за принципом "єдиного вікна"

2 хв читати
У Києві відкриють центр надання соціальних послуг за принципом "єдиного вікна"

До 1 січня 2026 року у столиці планують створити Київський міський центр надання соціальних послуг – єдиний простір, де всі види соціальної допомоги можна буде отримати за принципом "єдиного вікна". Рішення було прийнято під час робочої наради 13 серпня, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Ці зміни в системі соціального захисту населення мають на меті підвищити доступність, зручність та якість надання допомоги мешканцям Києва. Ключові напрями оновлення передбачають перетворення комунальних установ на сучасні центри надання соціальних послуг, розширення переліку комплексних і спеціалізованих сервісів, а також щорічне збільшення кількості отримувачів соціальної підтримки щонайменше на 30%", - вказується у повідомленні.

Наразі під соціальним захистом столиці перебувають 421 тис. внутрішньо переміщених осіб, 161 тис. осіб з інвалідністю, з них понад 15 тис. дітей, 751 тис. осіб старшого віку, 76 тис. учасників бойових дій, 7,8 тис. членів родин загиблих та 65 тис. постраждалих від Чорнобильської катастрофи.

"Коли ми говоримо про зміни в системі надання соціальних послуг, то в першу чергу говоримо про райони. Адже кожен із них має свою специфіку та різні категорії потреб за кількісним складом. Наприклад, Дарницький і Печерський райони відрізняються і за чисельністю населення, і за кількістю мешканців, які потребують відповідної допомоги", – пояснила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда.

Тому, зазначається в повідомленні, в центрах надання соціальних послуг заплановано впровадження розширеного спектра допомоги, зокрема стаціонарний, денний, паліативний та домашній догляд, соціальна адаптація, профілактика, консультування, інформування, тимчасовий притулок, фізичний супровід для людей з інвалідністю, транспортні послуги, тимчасовий відпочинок для осіб-доглядальників, персональний асистент та консультативний кризовий телефон.

Також Хонда зазначила, що більшість соціальних послуг залишаться безоплатними.

Окрему увагу приділено розвитку кадрового потенціалу, зокрема підвищенню кваліфікації та перепідготовці фахівців, залученню волонтерів, а також створенню сприятливих умов для їхнього професійного зростання.

Теги: #центр #київ #єдине_вікно

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:45 11.08.2025
Сибіга анонсував візит генсека Ради Європи до Києва у найближчі дні

Сибіга анонсував візит генсека Ради Європи до Києва у найближчі дні

11:44 11.08.2025
Голова МЗС Чехії прибув до України та заявив про продовження підтримки українців

Голова МЗС Чехії прибув до України та заявив про продовження підтримки українців

04:22 10.08.2025
НСЗУ розвиває методи моніторингу надання медпослуг за програмою медичних гарантій – експерт

НСЗУ розвиває методи моніторингу надання медпослуг за програмою медичних гарантій – експерт

16:00 08.08.2025
Правоохоронці викрили факти зловживання у військових частинах в Києві та Київській області

Правоохоронці викрили факти зловживання у військових частинах в Києві та Київській області

20:24 07.08.2025
Кількість госпіталізацій через Covid-19 в Києві зросла в рази за місяць - департамент охорони здоров'я

Кількість госпіталізацій через Covid-19 в Києві зросла в рази за місяць - департамент охорони здоров'я

17:37 07.08.2025
Кількість багатоповерхівок у Києві, з яких довелося відселити мешканців, збільшилася вдвічі з початку року - КМДА

Кількість багатоповерхівок у Києві, з яких довелося відселити мешканців, збільшилася вдвічі з початку року - КМДА

13:58 07.08.2025
В Україні приватними коштами планують відкрити комплексний центр військово-цивільної підготовки – співзасновник Backyard Camp

В Україні приватними коштами планують відкрити комплексний центр військово-цивільної підготовки – співзасновник Backyard Camp

14:36 06.08.2025
У центральних районах Києва в середу за короткий час випала півмісячна норма опадів

У центральних районах Києва в середу за короткий час випала півмісячна норма опадів

18:54 05.08.2025
Поліція розслідує вибух в Дарницькому районі Києва, в результаті якого постраждали троє правоохоронців

Поліція розслідує вибух в Дарницькому районі Києва, в результаті якого постраждали троє правоохоронців

10:16 05.08.2025
ІТ-фахівець столичного університету розставляв "відеопастки", щоб коригувати удари по Києву та шпигувати на Укрзалізниці - СБУ

ІТ-фахівець столичного університету розставляв "відеопастки", щоб коригувати удари по Києву та шпигувати на Укрзалізниці - СБУ

ВАЖЛИВЕ

Трамп каже, що Путін "хоче вирішити питання", та пропонує провести ще одну зустріч із Зеленським

В Україну з російського полону повернулись 84 військових і цивільних

СБУ викрила 12 поплічників Медведчука, які за завданням РФ проводять інформаційні диверсії в Україні

Зеленський і Стармер обговорили гарантії безпеки для сталого миру, якщо США вдасться дотиснути РФ до змістовної дипломатії

Внаслідок російських обстрілів на Херсонщині 7 чоловік загинуло та 9 поранено, серед них – 3 поліцейських

ОСТАННЄ

Трамп каже, що Путін "хоче вирішити питання", та пропонує провести ще одну зустріч із Зеленським

У застосунку "Київ Цифровий" з’явилися сповіщення про зміни руху транспорту

Майже 250 дітей захисників України відпочили завдяки УЧХ

Зеленський завершив візит до Лондона

Комбат "Маґури" Ширшин пішов з посади

Працівниця "Муніципальної охорони" закупила неякісні бодікамери для співробітників

Геопортал Містобудівного кадастру на державному рівні запрацював в Україні

Білий дім підтвердив, що Трамп і Путін планують спільну пресконференцію на Алясці

У ЄС заперечили можливе ослаблення санкцій проти РФ: 19-й пакет можуть ухвалити у вересні - ЗМІ

ДБР завершило розслідування справи про ухилення Шабуніна від військової служби

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА