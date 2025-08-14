У Києві відкриють центр надання соціальних послуг за принципом "єдиного вікна"

До 1 січня 2026 року у столиці планують створити Київський міський центр надання соціальних послуг – єдиний простір, де всі види соціальної допомоги можна буде отримати за принципом "єдиного вікна". Рішення було прийнято під час робочої наради 13 серпня, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Ці зміни в системі соціального захисту населення мають на меті підвищити доступність, зручність та якість надання допомоги мешканцям Києва. Ключові напрями оновлення передбачають перетворення комунальних установ на сучасні центри надання соціальних послуг, розширення переліку комплексних і спеціалізованих сервісів, а також щорічне збільшення кількості отримувачів соціальної підтримки щонайменше на 30%", - вказується у повідомленні.

Наразі під соціальним захистом столиці перебувають 421 тис. внутрішньо переміщених осіб, 161 тис. осіб з інвалідністю, з них понад 15 тис. дітей, 751 тис. осіб старшого віку, 76 тис. учасників бойових дій, 7,8 тис. членів родин загиблих та 65 тис. постраждалих від Чорнобильської катастрофи.

"Коли ми говоримо про зміни в системі надання соціальних послуг, то в першу чергу говоримо про райони. Адже кожен із них має свою специфіку та різні категорії потреб за кількісним складом. Наприклад, Дарницький і Печерський райони відрізняються і за чисельністю населення, і за кількістю мешканців, які потребують відповідної допомоги", – пояснила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда.

Тому, зазначається в повідомленні, в центрах надання соціальних послуг заплановано впровадження розширеного спектра допомоги, зокрема стаціонарний, денний, паліативний та домашній догляд, соціальна адаптація, профілактика, консультування, інформування, тимчасовий притулок, фізичний супровід для людей з інвалідністю, транспортні послуги, тимчасовий відпочинок для осіб-доглядальників, персональний асистент та консультативний кризовий телефон.

Також Хонда зазначила, що більшість соціальних послуг залишаться безоплатними.

Окрему увагу приділено розвитку кадрового потенціалу, зокрема підвищенню кваліфікації та перепідготовці фахівців, залученню волонтерів, а також створенню сприятливих умов для їхнього професійного зростання.