Суд призначив постійного адвоката убивці підлітка на фунікулері, затягування більше не буде – генпрокурор

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив про призначення безоплатного адвоката ексспівробітнику Управління державної охорони (УДО) Артему Косову, підозрюваному у вбивстві 10-класника Максима Матерухіна на станції київського фунікулера у 2024 році.

"Понад рік його адвокати робили все, щоб затягнути розгляд: зриви засідань, маніпуляції, відверте знущання над пам’яттю загиблого. І ось сьогодні новий "хід": вони взагалі відмовилися від захисту, щоб знову поставити процес на паузу. Однак, не вийшло. На моє клопотання суд призначив обвинуваченому безоплатного адвоката, який працюватиме з ним на постійній основі. Жодних ігор більше не буде", - написав Кравченко в Телеграм у четвер.

Він повідомив, що особисто, в якості прокурора державного обвинувачення, брав участь у судовому розгляді справи про вбивство Матерухіна. "Суд, попри всі хитрощі захисту і обвинуваченого, провів засідання і задовольнив вимогу прокуратури ще 60 діб під вартою, без права застави", - розповів генпрокурор.

Кравченко заявив, що "цей злочин має отримати єдине справедливе покарання - довічне ув’язнення". "Вирок не поверне Максима його батькам. Але він має показати всім: ніхто не уникне відповідальності за злочин. Забути чи пробачити таке неможливо. Справедливість переможе", - додав він.

Як повідомлялося, 7 квітня 2024 року співробітник УДО, перебуваючи в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння, рухаючись у вагоні фунікулера, почав безпричинно чіплятися до пасажирів, в тому числі до неповнолітніх. Після виходу з вагона правоохоронець підійшов до підлітка і силою штовхнув його у вікно. Хлопець впав, розбив головою скло, отримавши поріз шиї та помер на місці події до приїзду лікарів.

Співробітника УДО було затримано, його звільнено з роботи. Пізніше йому висунули підозру за п.7 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України (убивство з хуліганських мотивів), яка передбачає довічне позбавлення волі.