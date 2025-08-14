Ситуація на Добропільському напрямку стабілізується
Ситуація на Добропільському напрямку стабілізується, Сили оборони України вживають всіх необхідних заходів, щоб виявити та знищити групи російських окупантів, повідомив речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".
Він зазначив, що рішенням головнокомандувача Збройних сил України для посилення стійкості оборони на Добропільському і Покровському напрямках виділено додаткові сили і засоби.
"Зокрема, у ході проведення дій 1-м корпусом Національної гвардії України "Азов", суміжними та підпорядкованими підрозділами, ворог зазнає значних втрат. В результаті боїв, за останні дві доби в смузі відповідальності корпусу ліквідовано 151 російський окупант. Поранено понад 70 загарбників. Також за цей період воїни корпусу взяли у полон 8 російських загарбників", - наголосив речник.
Ковальов підкреслив, що військовослужбовці Сил оборони України продовжують пошуково-ударні дії у смузі своєї відповідальності.
"Ситуація стабілізується", - зазначили у Генштабі.