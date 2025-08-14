Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Ситуація на Добропільському напрямку стабілізується, Сили оборони України вживають всіх необхідних заходів, щоб виявити та знищити групи російських окупантів, повідомив речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що рішенням головнокомандувача Збройних сил України для посилення стійкості оборони на Добропільському і Покровському напрямках виділено додаткові сили і засоби.

"Зокрема, у ході проведення дій 1-м корпусом Національної гвардії України "Азов", суміжними та підпорядкованими підрозділами, ворог зазнає значних втрат. В результаті боїв, за останні дві доби в смузі відповідальності корпусу ліквідовано 151 російський окупант. Поранено понад 70 загарбників. Також за цей період воїни корпусу взяли у полон 8 російських загарбників", - наголосив речник.

Ковальов підкреслив, що військовослужбовці Сил оборони України продовжують пошуково-ударні дії у смузі своєї відповідальності.

"Ситуація стабілізується", - зазначили у Генштабі.