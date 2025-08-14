Інтерфакс-Україна
Події
08:19 14.08.2025

Генштаб зафіксував впродовж доби 148 бойових зіткнень

1 хв читати
Генштаб зафіксував впродовж доби 148 бойових зіткнень
Фото: https://www.facebook.com/OTU.DONETSK

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 148 бойових зіткнень. Про це  ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 четверга. 

"Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 2 ракетних та 87 авіаційних ударів, застосувавши чотири ракети та скинувши 154 керовані бомби. Крім цього, здійснив 5758 обстрілів, з них 82 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4423 дрони-камікадзе.", - повідомляє Генштаб

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:53 14.08.2025
Окупанти втратили впродовж доби 990 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 990 військовослужбовців

08:12 13.08.2025
Окупанти за добу втратили 890 осіб та 46 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 890 осіб та 46 од. спецтехніки

17:16 12.08.2025
ЗСУ вживають заходів для зупинення окупантів на добропільському та покровському напрямках - Генштаб

ЗСУ вживають заходів для зупинення окупантів на добропільському та покровському напрямках - Генштаб

08:21 12.08.2025
Окупанти за добу втратили 980 осіб та 107 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 980 осіб та 107 од. спецтехніки

21:33 11.08.2025
Сили оборони знищили командний пункт 85-ї бригади військ РФ на Донеччині

Сили оборони знищили командний пункт 85-ї бригади військ РФ на Донеччині

18:02 11.08.2025
Начальник Генштабу визначив перелік з 46 підрозділів для операторів дронів за "Контрактом 18-24"

Начальник Генштабу визначив перелік з 46 підрозділів для операторів дронів за "Контрактом 18-24"

08:14 11.08.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 137 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 137 бойових зіткнень

07:04 11.08.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1000 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 1000 військовослужбовців

18:07 10.08.2025
Росіяни зберігають активність на покровському напрямку, всього на фронті відбулося 64 боєзіткнення

Росіяни зберігають активність на покровському напрямку, всього на фронті відбулося 64 боєзіткнення

08:32 10.08.2025
ППО ліквідувала 70 зі 100 ворожих БПЛА

ППО ліквідувала 70 зі 100 ворожих БПЛА

ВАЖЛИВЕ

Ситуація на Добропільському напрямку стабілізується

Німеччина разом з іншими союзниками готова профінансувати пакет підтримки для України на $500 млн у рамках PURL - заява

Трамп хоче невідкладно провести тристоронню зустріч з Зеленським, якщо перша з Путіним пройде добре

Президент Трамп вважає, що будь-які територіальні питання мають вирішуватися тільки з Україною - Макрон

Кабмін ухвалив пакет рішень для підтримки прифронтових регіонів – Свириденко

ОСТАННЄ

Захисники України вночі знищили 24 із 45 ворожих дронів

Ситуація на Добропільському напрямку стабілізується

14 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Чехія відкрила дипломатичне представництво у Дніпрі

США тимчасово зняли санкції з російських транзакцій, призначених для організації зустрічі Трампа й Путіна

Європейські лідери вважають розмову з Трампом великим успіхом – Грем

В Польщі затримано українця за підозрою у вчиненні диверсій за наказом іноземної розвідки

Співголови "Коаліції охочих": не може бути обмежень для ЗСУ і російського вето на вступ України до ЄС і НАТО

США вперше були представлені на саміті "Коаліції охочих"

Уряд вносить в Раду на ратифікацію Угоди про вільну торгівлю із Туреччиною та про Всеосяжне економпартнерство з ОАЕ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА