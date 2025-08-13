Інтерфакс-Україна
Події
21:09 13.08.2025

Кошта назвав підсумки зустрічі щодо миру для України

2 хв читати
Кошта назвав підсумки зустрічі щодо миру для України
Фото: https://x.com/antoniocostapm

Президент Європейської ради Антоніу Кошта назвав підсумки зустрічі щодо миру для України за участю лідерів: припинення вогню, принцип, що тільки Україна може вести переговори щодо України і готовність США працювати з Європою для досягнення миру.

Про це він повідомив у середу в заяві для преси після координаційних зустрічей щодо України між лідерами Європейського Союзу, президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом.

Подякувавши президенту Франції Емманюелю Макрону за те, що він прийняв його "сьогодні під час моєї відпустки у Франції [щоб переодягнутися] на цю дуже важливу робочу зустріч з президентом Трампом", Кошта заявив: "Ми тут, щоб працювати пліч-о-пліч для досягнення спільної мети, а саме досягнення припинення вогню та справедливого та тривалого миру в Україні. Президент Макрон вже дуже добре підсумував результати цієї зустрічі. Президент Трамп поділився з нами трьома дуже важливими цілями".

Президент Європейської ради також прописав підсумки зустрічі. "По-перше, припинення вогню. По-друге, принцип, що тільки Україна може вести переговори з питань, що стосуються України, і, нарешті, готовність Сполучених Штатів співпрацювати з Європою для зміцнення безпекової ситуації, як тільки ми досягнемо справедливого та тривалого миру для України", - йдеться в заяві.

Кошта також висловив "свої найкращі побажання успіху п'ятничній зустрічі між президентом Путіним та президентом Трампом для забезпечення припинення вогню та прокладання шляху до миру в Україні".

Теги: #кошта #мир #зустріч

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:04 13.08.2025
Кошта: ЄС має намір тісно співпрацювати з США задля миру, а припинення вогню – необхідний крок до переговорів

Кошта: ЄС має намір тісно співпрацювати з США задля миру, а припинення вогню – необхідний крок до переговорів

18:47 13.08.2025
Зеленський і Мерц обговорили зміцнення української ППО двома додатковими системами Patriot

Зеленський і Мерц обговорили зміцнення української ППО двома додатковими системами Patriot

18:20 13.08.2025
Зеленський: сподіваємося, що центральною темою на зустрічі на Алясці буде припинення вогню, після неї у нас буде контакт з Трампом

Зеленський: сподіваємося, що центральною темою на зустрічі на Алясці буде припинення вогню, після неї у нас буде контакт з Трампом

18:18 13.08.2025
Мерц: Після зустрічі з Путіним Трамп проінформує Зеленського й очільників європейських держав

Мерц: Після зустрічі з Путіним Трамп проінформує Зеленського й очільників європейських держав

18:14 13.08.2025
Мерц: На Алясці мають бути обговорюватися питання української й європейської безпеки, ми передали цей меседж Трампу

Мерц: На Алясці мають бути обговорюватися питання української й європейської безпеки, ми передали цей меседж Трампу

18:02 13.08.2025
Зеленський: Ми узгодили п’ять принципів з Трампом і європейськими лідерами щодо досягнення миру

Зеленський: Ми узгодили п’ять принципів з Трампом і європейськими лідерами щодо досягнення миру

17:41 13.08.2025
Зеленський щодо "історичності" зустрічі на Алясці: треба дочекатися результатів

Зеленський щодо "історичності" зустрічі на Алясці: треба дочекатися результатів

15:59 13.08.2025
Очікування України від переговорів Трампа з Путіним включають гарантії безпеки, повернення дітей та компенсації - ЗМІ

Очікування України від переговорів Трампа з Путіним включають гарантії безпеки, повернення дітей та компенсації - ЗМІ

15:48 13.08.2025
Прем’єрка на зустрічі з БЕБ та бізнесом задекларувала гарантії рівних правил гри

Прем’єрка на зустрічі з БЕБ та бізнесом задекларувала гарантії рівних правил гри

03:34 13.08.2025
Трамп і Путін зустрінуться на військовій базі в Анкоріджі - ЗМІ

Трамп і Путін зустрінуться на військовій базі в Анкоріджі - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Німеччина разом з іншими союзниками готова профінансувати пакет підтримки для України на $500 млн у рамках PURL - заява

Трамп хоче невідкладно провести тристоронню зустріч з Зеленським, якщо перша з Путіним пройде добре

Президент Трамп вважає, що будь-які територіальні питання мають вирішуватися тільки з Україною - Макрон

Кабмін ухвалив пакет рішень для підтримки прифронтових регіонів – Свириденко

Трамп вважає, що НАТО не повинно входити до гарантій безпеки для України, але США та союзники мають бути їх частиною - Макрон

ОСТАННЄ

Трамп має намір стимулювати Путіна до миру, запропонувавши угоду по копалинам на Алясці – ЗМІ

Зеленський: Сподіваюсь, що сьогодні ми стали ближчими до закінчення війни

У КМДА закликають прокуратуру врахувати недоліки при будівництві метро у 2010 році

Зустріч "Коаліції охочих" продемонструвала високий рівень єдності - Схофф

На Харківщині одна загибла, одна поранена внаслідок ударів ворожих дронів

Через функціонал DOT-Chain Defence за два тижня поставлені перші 1 000 дронів

Трамп заявив, що Росію чекають дуже серйозні наслідки у разі провалу зустрічі на Алясці

Німеччина разом з іншими союзниками готова профінансувати пакет підтримки для України на $500 млн у рамках PURL - заява

Трамп хоче невідкладно провести тристоронню зустріч з Зеленським, якщо перша з Путіним пройде добре

Трамп вважає необхідним обмін територіями як частину мирної угоди, але сам рішень не прийматиме

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА