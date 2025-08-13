Фото: https://x.com/antoniocostapm

Президент Європейської ради Антоніу Кошта назвав підсумки зустрічі щодо миру для України за участю лідерів: припинення вогню, принцип, що тільки Україна може вести переговори щодо України і готовність США працювати з Європою для досягнення миру.

Про це він повідомив у середу в заяві для преси після координаційних зустрічей щодо України між лідерами Європейського Союзу, президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом.

Подякувавши президенту Франції Емманюелю Макрону за те, що він прийняв його "сьогодні під час моєї відпустки у Франції [щоб переодягнутися] на цю дуже важливу робочу зустріч з президентом Трампом", Кошта заявив: "Ми тут, щоб працювати пліч-о-пліч для досягнення спільної мети, а саме досягнення припинення вогню та справедливого та тривалого миру в Україні. Президент Макрон вже дуже добре підсумував результати цієї зустрічі. Президент Трамп поділився з нами трьома дуже важливими цілями".

Президент Європейської ради також прописав підсумки зустрічі. "По-перше, припинення вогню. По-друге, принцип, що тільки Україна може вести переговори з питань, що стосуються України, і, нарешті, готовність Сполучених Штатів співпрацювати з Європою для зміцнення безпекової ситуації, як тільки ми досягнемо справедливого та тривалого миру для України", - йдеться в заяві.

Кошта також висловив "свої найкращі побажання успіху п'ятничній зустрічі між президентом Путіним та президентом Трампом для забезпечення припинення вогню та прокладання шляху до миру в Україні".