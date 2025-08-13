Через функціонал DOT-Chain Defence за два тижня поставлені перші 1 000 дронів

Фото: https://t.me/zedigital

Першу тисячу FPV-дронів, замовлені через маркетплейс зброї DOT-Chain Defence, отримали військові Донецького, Запорізького, Харківського та Херсонського напрямків, повідомляє у середу Агентство оборонних закупівель (АОЗ).

Як повідомляється на сайті відомства, строк поставки з моменту оформлення заявки в системі склав менше 2 тижнів, що в 4 менше, ніж при використанні стандартної процедури закупівлі. Загалом за перші два тижні роботи ІТ-системи DOT-Chain Defence військові сформували 43 замовлення на 6 918 дронів (FPV та бомберів) на загальну суму майже 245 млн грн.

"Ми вже бачимо перші результати роботи DOT-Chain Defence – дрони, замовлені через маркетплейс, вже прибули до підрозділів. Найшвидша доставка від замовлення до отримання склала лише 6 днів. Кожен день, який ми зменшуємо від моменту заявки до доставки на фронт, - це збереженні життя і швидша адаптація до змін на полі бою", - зазначив директор АОЗ Арсен Жумаділов.

Для забезпечення безперебійного старт роботи системи, команда АОЗ та Державним оператором тилу провела спеціальні навчання для підрозділів. Перший етап – онлайн-ознайомлення з особливостями роботи системи, другий – візити безпосередньо в зону бойових дій, під час яких військовим допомагали робити перші замовлення.

Як повідомлялось, ІТ-система DOT-Chain Defence розроблена ДОТ та використовується АОЗ для оперативного й адресного забезпечення ЗСУ зброєю. Вона працює як маркетплейс: військові за кошти АОЗ самостійно обирають необхідні їм типи та кількість безпілотників. Наразі ІТ-система функціонує в пілотному режимі, де доступні лише FPV-дрони. Після завершення тестування DOT-Chain Defence масштабують на всі ЗСУ та розширять перелік доступних для замовлення засобів — РЕБ/РЕР, НРК та інші типи безпілотних літальних апаратів, а також скиди до них.