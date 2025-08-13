Німеччина разом з іншими союзниками готова профінансувати пакет підтримки для України на $500 у рамках PURL - заява

Німеччина разом з іншими союзниками готова профінансувати один із перших комплексних пакетів підтримки на суму до 500 млн. доларів США в рамках механізму PURL (Список пріоритетних потреб України), йдеться у спільній заяві Міноборони та МЗС ФРН.

"Пакети підтримки включатимуть товари військового призначення, які або не виробляються європейською промисловістю, або можуть бути поставлені Сполученими Штатами швидше, ніж європейськими партнерами чи Канадою. До них належать, наприклад, критично важливі засоби протиповітряної оборони. Вони вкрай необхідні для протидії російським авіаударам, що тривають, які призводять до загибелі все більшої кількості мирних жителів по всій Україні", - повідомили німецькі відомства.

Як зазначається, президент США Дональд Трамп оголосив 14 липня, що Сполучені Штати нададуть Україні військову техніку та боєприпаси у межах кількох пакетів підтримки. У рамках механізму PURL НАТО координуватиме реалізацію, забезпечуючи при цьому відповідність вмісту пакетів найнагальнішим потребам України. Фінансування буде забезпечене європейськими партнерами та Канадою.

"Прийнявши рішення про участь у цій ініціативі, ми підкреслюємо нашу відданість суттєвому зміцненню та незмінному продовженню нашої підтримки України та солідарності альянсу. Уряд Німеччини проводить тісні консультації з НАТО та союзниками щодо деталей", - йдеться в заяві.

Загалом від початку російського вторгнення 24 лютого 2022 року Німеччина надала Україні близько 40 мільярдів євро двосторонньої військової підтримки або виділила її на найближчі роки.