18:43 13.08.2025

Трамп вважає, що НАТО не повинно входити до гарантій безпеки для України, але США та союзники мають бути їх частиною - Макрон

Президент США Дональд Трамп вважає, що НАТО не повинно входити до складу гарантій безпеки для України, натомість до них мають увійти США та інші союзники, готові взяти на себе такі зобов’язання, повідомив президент Франції Емманюель Макрон за підсумками онлайн-розмови лідерів.

"Він (Трамп – ІФ-У) навіть сказав речі, які для мене дуже важливі. Той факт, що НАТО не повинно бути частиною цих гарантій безпеки - і ми знаємо, що це сильний аргумент, особливо для російської сторони - але що Сполучені Штати та всі союзники, які були готові, повинні бути їх частиною. І саме тому ми віддані цьому. Це дуже важливе для мене роз'яснення, яке ми отримали сьогодні", - сказав він журналістам.

У середу, 13 серпня, президент України Володимир Зеленський у Берліні зустрівся з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Лідери взяли участь у відеоконференції з європейськими лідерами, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте і президентом США Дональдом Трампом.

