Критично важливі підприємства на прифронтових територіях зможуть бронювати всіх працівників - Мінекономіки

Кабінет міністрів України на засіданні в середу, 13 серпня, схвалив зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних за поданням Мінекономіки та дозволив критично важливим підприємствам, що фактично здійснюють діяльність на територіях можливих бойових дій або активних бойових дій, бронювати всіх співробітників.

Як повідомляється на сайті Мінекономіки у середу, також уряд визначив, що зміна ліміту бронювання здійснюватиметься через портал "Дія" держорганом, який визнав підприємство критично важливим - на підставі звернення військових обладміністрацій, за місцем фактичної діяльності підприємства.

"Це рішення дозволяє підтримати бізнес, який працює в найскладніших умовах, і водночас забезпечити потреби оборони. Ми створюємо механізм, який гнучко реагує на виклики та дає змогу підприємствам продовжувати свою діяльність навіть під час активних бойових дій", – процитували в органі заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталія Кіндратіва.

Мінекономіки впевнене, що ці зміни сприятимуть сталому функціонуванню прифронтових підприємств та збережуть робочі місць, а отже безперервне виконання підприємствами завдань у сфері оборони та життєзабезпечення регіонів.

Разом з тим, порядок бронювання залишається незмінним: підприємство має бути включене до переліку критично важливих - за поданням уповноваженого органу, заяви та повідомлення подаються виключно в електронному вигляді через портал "Дія". Формування та подання списків до бронювання здійснює підприємство самостійно.