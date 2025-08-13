Інтерфакс-Україна
18:31 13.08.2025

США працюють над місцем зустрічі Трампа, Путіна та Зеленського наприкінці наступного тижня – ЗМІ

США працюють над місцем зустрічі Трампа, Путіна та Зеленського наприкінці наступного тижня – ЗМІ
Тристороння зустріч президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа з Володимиром Путіним готується на кінець наступного тижня, місце її проведення узгоджується американською стороною, повідомляє CBS News в середу з посиланням на власні джерела.

"Два джерела, знайомі з цими переговорами, повідомили CBS News у вівторок, що США працюють над місцем для зустрічі Трампа, Путіна та Зеленського вже наприкінці наступного тижня", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, минулої п'ятниці Трамп оголосив, що його зустріч із Путіним відбудеться 15 серпня на Алясці. Зокрема, він заявив про намір домовитись про повернення частини окупованої території Україні, а також про намір домовитися про певні "обміни територіями".

