Зеленський: Ми узгодили п’ять принципів з Трампом і європейськими лідерами щодо досягнення миру

Президент України Володимир Зеленський повідомив про узгодження п'яти принципів досягнення миру під час розмови з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами в середу.

"Сьогодні наші спільні позиції ми обговорили з президентом Сполучених Штатів Америки. Була координаційна розмова… Ми узгодили спільні принципи – п'ять принципів, про які сказав Фрідріх (канцлер Німеччини Фрідріх Мерц – ІФ-У)… Саме це формат перемовин – все, що стосується України, має обговорюватись виключно з Україною", - сказав Зеленський на спільній з Мерцом пресконференції в Берліні в середу.

Канцлер Німеччини, в свою чергу, розповів, що під час розмови з Трампом "ми дали зрозуміти, що Україна має сидіти за столом переговорів, якщо буде наступна зустріч після цієї".

"Ми хочемо, щоб був правильний порядок: це означає спочатку перемир'я, і це має бути на самому початку. Важливими елементами може бути рамкова угода, яка буде пізніше. По-третє, Україна готова територіальні питання обговорювати, але ми виходимо з контактної лінії – вона є вихідною позицією і юридичне визнання окупованих територій не обговорюється", - розповів він.

За словами Мерца, Трамп поділяє ці позиції "великою мірою, і тому у нас відбулася дуже конструктивна розмова".