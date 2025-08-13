Інтерфакс-Україна
17:44 13.08.2025

Трамп сказав, що перемир’я є одним із пріоритетів у розмові з Путіним – Мерц

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зазначив, що президент США Дональд Трамп під час телеконференції за участю президента України Володимира Зеленського та лідерів європейських країн заявив, що припинення вогню – це один з його пріоритетів під час зустрічі з Путіним на Алясці.

"Звісно, ми говорили про питання припинення вогню. Президент Трамп хоче це поставити як пріоритет в п'ятницю під час зустрічі з… Путіним. Я сподіваюсь, що дійде до певного узгодження, бо за попередні три роки всі розмови з ним приводили до посилення військової відповіді", - сказав він на спільній з Зеленським пресконференції у Берліні.

