Зеленський: сподіваємося, що центральною темою на зустрічі на Алясці буде припинення вогню, після неї у нас буде контакт з Трампом

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що припинення вогню в Україні стане центральною темою розмови президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним під час зустрічі на Алясці в п'ятницю, та анонсував перемовини з Трампом після цієї зустрічі.

"Ми говорили про зустріч на Алясці, ми сподіваємось, що центральною темою на зустрічі буде припинення вогню, негайне припинення вогню. Про це неодноразово говорив президент Сполучених Штатів Америки. Він запропонував мені, що після зустрічі на Алясці у нас буде з ним контакт і ми обговоримо всі результати, якщо вони будуть, і ми визначимо наступні наші вже взаємні кроки", - сказав Зеленський на спільній з канцлером Німеччини Фрідріх Мерцом пресконференції в Берліні в середу.