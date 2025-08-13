Інтерфакс-Україна
Події
17:32 13.08.2025

Більшу вигоду для РФ від мирної угоди Трампа-Путіна очікують 50% британців, для України – 5% - YouGov

Половина опитаних громадян Сполученого Королівства вважають, що мирна угода, про яку може домовитися президент США Дональд Трамп з Володимиром Путіним буде кращою для Росії, аніж для України.

Згідно з даними соціологічної компанії YouGov, яка опитала 4356 дорослих громадян Великобританії, 12 серпня, тільки 5% британців, або вдесятеро менше, вважають, що можлива мирна угода буде кращою для України.

Ще 21% респондентів очікують, що досягнуті домовленості стануть компромісом для обох сторін, а 24% обрали відповідь "не знаю".

YouGov - міжнародна компанія, що займається дослідженнями ринку та аналізом даних в Інтернеті, зі штаб-квартирою у Великій Британії.

Теги: #путін #мирна_угода #трамп #yougov

