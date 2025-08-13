Голова МЗС Чехії переконався, що допомога Україні є цілеспрямованою та змістовною

Фото: https://x.com/JanLipavsky/

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський під час свого візиту в Україну відвідав поранених в обласній клінічній лікарні ім. Мечникова в місті Дніпро.

"Я рекомендую всім, хто сумнівається у звірствах росіян, послухати історії, які я почув сьогодні в лікарні Мечникова. Я мав можливість переконатися, що наша допомога є цілеспрямованою та змістовною", - написав він у соцмережі Х по результатам візиту.