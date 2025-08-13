США можуть як послабити, так і посилити санкції проти РФ за результатами зустрічі Трампа і Путіна – глава Мінфіну

Фото: Unsplash

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що президент США Дональд Трамп дасть зрозуміти Володимиру Путіну на Алясці, що "всі варіанти на столі" щодо потенційного послаблення або посилення санкцій проти Москви, повідомляє Sky News.

"Він дасть зрозуміти президенту Путіну, що всі варіанти на столі", - сказав Бессент, уточнивши, що санкції "можуть бути посилені, можуть бути послаблені і можуть мати часові рамки".

Він додав, що європейці "повинні приєднатися до нас у цих санкціях" і "допомогти створити більше важелів впливу".