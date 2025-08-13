Інтерфакс-Україна
15:55 13.08.2025

Військовослужбовець з напарником викрали фермера на Дніпропетровщині – вимагали $70 тис. за звільнення

Правоохоронці затримали колишнього та діючого військовослужбовців за підозрою у викраденні фермера на Дніпропетровщині та вимаганні $70 тис. за його звільнення, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Прокурори Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону у взаємодії зі слідчими та оперативними працівниками Самарівського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області затримали групу осіб за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 289, ч. 4 ст. 189 КК України", - йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в середу.

За даними слідства, у липні 2025 року командир роти однієї з військових частин та колишній військовослужбовець, перебуваючи у смт Губиниха Дніпропетровської області, незаконно позбавили волі місцевого фермера.

"Вони застосували до чоловіка фізичне насильство, одягли на нього кайданки та вивезли на його автомобілі до сусідньої області. Там від потерпілого вимагали та отримали $70 тис. за його звільнення", - зазначається в повідомленні.

Зловмисників затримано, під час санкціонованих та невідкладних обшуків у них вилучено мобільні телефони, стартові пакети, одяг, частину грошових коштів, а також автомобіль, придбаний за гроші потерпілого.

Обом затриманим повідомлено про підозру, також вручені клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування за процесуального керівництва Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону здійснюють слідчі Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Теги: #дніпропетровщина #офіс_генпрокурора #затримання #викрадення

