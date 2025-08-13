Інтерфакс-Україна
Події
15:37 13.08.2025

Глава МВС повідомив про старт спеціальних навчань МВС та Міненерго із захисту об’єктів енергетичної інфраструктури

1 хв читати
Глава МВС повідомив про старт спеціальних навчань МВС та Міненерго із захисту об’єктів енергетичної інфраструктури
Фото: https://t.me/Klymenko_MVS/

Протягом 24 днів у 17 областях та Києві пройдуть спільні тактико-спеціальні навчання МВС та Міністерства енергетики із захисту об’єктів енергетичної інфраструктури, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Сьогодні разом із міністеркою енергетики Світланою Гринчук дали старт спільним тактико-спеціальним навчанням МВС та Міненерго із захисту об’єктів енергетичної інфраструктури", - написав голова МВС в телеграм-каналі в середу.

Він зазначив, що протягом 24 днів у 17 областях та Києві буде відпрацьовано злагодженість дій усіх служб - від рятувальників і поліцейських до енергетиків та комунальників.

"Спільне завдання - діяти швидко та чітко в умовах будь-якої загрози. Ми не лише реагуємо на небезпеку, а працюємо на випередження. Кожен підрозділ знає свою роль, кожен регіон - у фокусі уваги. Відпрацюємо всі етапи реагування: від першої доповіді про обстріл до ліквідації наслідків та оцінки рівня захисту об’єктів", - наголосив міністр.

Клименко уточнив, що тренування практичні та максимально наближені до реальних умов: виїзд підрозділів на обʼєкти, постійний відеозв’язок, координація між ситуаційними центрами та штабами на місцях, оперативні розрахунки сил і прогнозування наслідків.

"Разом, у постійній координації, ми докладаємо всіх зусиль, щоби восени й узимку населення було зі світлом, газом і теплом. Працюємо єдиною командою, щоб захистити енергетику і людей", - підсумував глава МВС.

Теги: #навчання #клименко #міненергетика #мвс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:45 11.08.2025
Міноборони Литви оголосило про військові навчання біля кордону з Білоруссю

Міноборони Литви оголосило про військові навчання біля кордону з Білоруссю

11:53 07.08.2025
Політологія, міжнародні відносини, журналістика, право має найвищий прохідний бал на бюджет

Політологія, міжнародні відносини, журналістика, право має найвищий прохідний бал на бюджет

09:27 07.08.2025
До 30 тис. вступників-контрактників в 2025р. отримають державний грант на покриття частини вартості навчання

До 30 тис. вступників-контрактників в 2025р. отримають державний грант на покриття частини вартості навчання

11:13 05.08.2025
Стартувала VII Літня школа першої допомоги УЧХ

Стартувала VII Літня школа першої допомоги УЧХ

12:31 02.08.2025
Всеукраїнські навчання волонтерів загонів швидкого реагування УЧХ стартували на Львівщині

Всеукраїнські навчання волонтерів загонів швидкого реагування УЧХ стартували на Львівщині

12:28 01.08.2025
Послуга з отримання витягу про несудимість буде недоступна дві доби - МВС

Послуга з отримання витягу про несудимість буде недоступна дві доби - МВС

09:15 01.08.2025
"Українські вертольоти" передали Силам оборони допомогу на понад 12 млн грн

"Українські вертольоти" передали Силам оборони допомогу на понад 12 млн грн

16:01 31.07.2025
Кількість загиблих в Києві зросла до 9 – МВС

Кількість загиблих в Києві зросла до 9 – МВС

14:47 31.07.2025
Рада гарантувала військовим-контрактникам віком до 25 років навчання у ВНЗ без відриву від служби

Рада гарантувала військовим-контрактникам віком до 25 років навчання у ВНЗ без відриву від служби

22:33 29.07.2025
МВС та ЦПД спростували інформацію про нібито підвищений радіоактивний фон в Запорізькій області

МВС та ЦПД спростували інформацію про нібито підвищений радіоактивний фон в Запорізькій області

ВАЖЛИВЕ

Ми перемагаємо у всьому – Трамп звинуватив ЗМІ у поразницьких настроях щодо зустрічі з Путіним

Зеленський прибув з візитом до Берліна

Верховний суд підтвердив недійсність депозитного договору 1995р. з ПриватБанком, за яким позивач вимагав майже EUR3 млрд

Директор ДБР: Скасовано понад 800 рішень МСЕК про інвалідність посадовців

Зеленський у Берліні візьме участь у відеоконференції з європейськими лідерами, Рютте та Трампом

ОСТАННЄ

Бюджетний комітет ВР схвалив проєкт змін держбюджету-2025 до 2-го читання та лишив пропозицію переспрямування доходів Києва

США можуть як послабити, так і посилити санкції проти РФ за результатами зустрічі Трампа і Путіна – глава Мінфіну

ЄС сподівається на негайне 15-денне припинення вогню після зустрічі Трампа і Путіна – ЗМІ

Схованку вибухівки та боєприпасів виявило ДБР на околицях Кропивницького

Очікування України від переговорів Трампа з Путіним включають гарантії безпеки, повернення дітей та компенсації - ЗМІ

Військовослужбовець з напарником викрали фермера на Дніпропетровщині – вимагали $70 тис. за звільнення

ДП "МЗУ" придбало 30 броньованих евакуаційних машин для військових медиків за кошти UNITED24

Кількість жертв серед цивільних осіб в Україні в липні досягла нового 3-річного максимуму - місія ООН

Прем’єрка на зустрічі з БЕБ та бізнесом задекларувала гарантії рівних правил гри

Шмигаль обговорив з Гілі підготовку до наступної зустрічі у форматі "Рамштайн" у вересні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА