Глава МВС повідомив про старт спеціальних навчань МВС та Міненерго із захисту об’єктів енергетичної інфраструктури

Фото: https://t.me/Klymenko_MVS/

Протягом 24 днів у 17 областях та Києві пройдуть спільні тактико-спеціальні навчання МВС та Міністерства енергетики із захисту об’єктів енергетичної інфраструктури, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Сьогодні разом із міністеркою енергетики Світланою Гринчук дали старт спільним тактико-спеціальним навчанням МВС та Міненерго із захисту об’єктів енергетичної інфраструктури", - написав голова МВС в телеграм-каналі в середу.

Він зазначив, що протягом 24 днів у 17 областях та Києві буде відпрацьовано злагодженість дій усіх служб - від рятувальників і поліцейських до енергетиків та комунальників.

"Спільне завдання - діяти швидко та чітко в умовах будь-якої загрози. Ми не лише реагуємо на небезпеку, а працюємо на випередження. Кожен підрозділ знає свою роль, кожен регіон - у фокусі уваги. Відпрацюємо всі етапи реагування: від першої доповіді про обстріл до ліквідації наслідків та оцінки рівня захисту об’єктів", - наголосив міністр.

Клименко уточнив, що тренування практичні та максимально наближені до реальних умов: виїзд підрозділів на обʼєкти, постійний відеозв’язок, координація між ситуаційними центрами та штабами на місцях, оперативні розрахунки сил і прогнозування наслідків.

"Разом, у постійній координації, ми докладаємо всіх зусиль, щоби восени й узимку населення було зі світлом, газом і теплом. Працюємо єдиною командою, щоб захистити енергетику і людей", - підсумував глава МВС.