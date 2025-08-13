Стефанчук та спікер парламенту Швеції Норлен узгодили дії для справедливого миру в Україні

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та спікер парламенту Швеції Андреас Норлен узгодили дії для досягнення справедливого миру в Україні.

"Провів телефонну розмову зі спікером Риксдагу Швеції Андреасом Норленом.

Обговорили узгоджені дії з партнерами, спрямовані на досягнення справедливого та стійкого миру в Україні. Подякував за чітку та принципову позицію, що будь-які домовленості щодо України не можуть ухвалюватися без її участі та з урахуванням її інтересів", - написав Стефанчук у Фейсбуці у середу.

Стефанчук зазначив, що він з колегою єдині у позиції, що санкційний та політичний тиск на Росію повинен тривати.

"Підкреслив: українці прагнуть миру, але виключно на справедливих умовах і з надійними гарантіями безпеки, щоб росія більше не могла загрожувати Україні та іншим країнам Європи. Саме тому важливо зберігати військову і фінансову підтримку до моменту ухвалення рішень, які повністю відповідатимуть цим принципам, і водночас посилювати санкційний тиск на агресора", - наголосив Стефанчук.