Інтерфакс-Україна
Події
07:46 13.08.2025

Путін обговорив з Кім Чен Ином зустріч із Трампом, сторони узгодили стратегічне партнерство між країнами

1 хв читати
Володимир Путін та північнокорейський лідер Ким Чен Ин обговорили майбутню зустріч російського диктатора з президентом США Дональдом Трампом на Алясці, сторони узгодили стратегічне партнерство між країнами, повідомляє агентство Reuters.

За даними Reuters, також державне інформаційне агентство Північної Кореї ЦТАК повідомило про розмову двох лідерів, не згадавши про зустріч, заплановану на п'ятницю між Путіним і Трампом.

Як зазначається, Кім та Путін обговорили розвиток зв'язків між країнами в рамках угоди про стратегічне партнерство, підписаної минулого року, яка "підтверджує їхнє бажання зміцнювати співпрацю в майбутньому", повідомляє ЦТАК.

Путін висловив вдячність Північній Кореї за допомогу у "звільненні" Курської області на заході Росії у війні проти України та за "мужність, героїзм та самовідданий дух, проявлені військовослужбовцями Корейської народної армії", йдеться у повідомленні.

Між тим, за оцінкою південнокорейської розвідки, Північна Корея направила понад 10 тис. військовослужбовців для підтримки російської кампанії на заході Росії в українському конфлікті та, як вважається, планує ще одне розгортання військ.

 

Теги: #путін #кндр #розмова

