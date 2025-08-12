Інтерфакс-Україна
Події
22:07 12.08.2025

Трамп зустрінеться з Путіним на Алясці віч-на-віч, підсумкова пресконференція ще узгоджується – Білий дім

4 хв читати

План зустрічі президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним на Алясці в п'ятницю ще узгоджується, але планується насамперед їх зустріч віч-на-віч, наголосила представник Білого дому Керолайн Левітт.

"Механіка та розклад на п'ятницю все ще узгоджуються. Ми працюємо з нашими російськими колегами, щоб втілити ці плани в життя. І, звичайно, ми будемо тримати вас усіх в курсі логістичних деталей п'ятниці, як тільки ми їх отримаємо", - сказала Левітт на брифінгу у Вашингтоні у вівторок, відповідаючи на питання, чи планується проведення спільної пресконференції учасників зустрічі за її результатами.

На питання, чи зустріч Трампа з Путіним пройде віч-на-віч, спікер Білого дому відповіла: "Так, це частина плану. А що стосується інших механік та логістики, я дозволю нашій команді поговорити про це, коли вони будуть узгоджені".

Вона відзначила, що президент США хоче зустрітися з Путіним насамперед щоб краще зрозуміти, як покласти край війні в Україні, а на питання, чому на зустріч не був запрошений президент України Володимир Зеленський, вона відзначила, що Трамп погодився на цю зустріч на прохання Путіна, "і метою цієї зустрічі для президента є краще розуміння того, як ми можемо покласти край цій війні". "І президент сказав учора на цій трибуні, коли він приєднався до всіх вас у кімнаті, що він сподівається, що в майбутньому може відбутися тристороння зустріч з цими трьома лідерами, щоб нарешті покласти край цьому конфлікту", - сказала речниця Білого дому.

На питання, чи Трамп оптимістично налаштований щодо угоди, яку можна досягти в результаті цієї зустрічі, вона відповіла: "Буде присутня лише одна сторона, яка бере участь у цій війні. Тож це справа президента, щоб знову ж таки отримати чіткіше та краще розуміння того, як ми можемо, сподіваємося, завершити цю війну".

На прохання поділитися деталями розмови Путіна з Зеленським вона заявила, що не хоче розголошувати приватні розмови, але відзначила, що Трамп "глибоко поважає всі сторони, які беруть участь у цьому конфлікті та намагаються його припинити". "Після повернення спеціального посланця Віткоффа зі зустрічі з президентом Путіним у Росії, його перший телефонний дзвінок був до президента Трампа. І перший телефонний дзвінок президента Трампа був до президента Зеленського та наших друзів у Європі, щоб тримати всіх в курсі того, де Сполучені Штати бачать шляхи просування для припинення цього конфлікту. І тому ми продовжуємо тісно співпрацювати з президентом Зеленським та українцями, а також з нашими союзниками в Європі", - наголосила Левітт.

Вона також відзначила, що адміністрації президента США відомо про викрадення українських дітей і появі їх на російських веб-сайтах для усиновлення, але на питання, чи не буде це чи щось інше червоною лінією в мирній угоді, відповіла, що не хоче "встановлювати червоні лінії для президента від його імені з цієї трибуни". "Президент закликав Україну та Росію безпосередньо спілкуватися одна з одною з цих гуманітарних питань, і ми побачили прогрес. Ви бачили обмін військовополоненими між цими двома країнами в результаті цих прямих переговорів, а також дітьми, і це залишається проблемою. Але це те, що Росії та Україні потрібно вирішити разом, саме тому цей президент закликав їх до розмови", - сказала представниця Білого дому.

На питання щодо обміну територіями між РФ та Україною і що це може стати сигналом для супротивників США, вона відзначила, що війна почалася в результаті слабкості та некомпетентності попередньої адміністрації президента, і Трамп "рішуче налаштований її припинити". "Це дуже складна та заплутана ситуація. Що стосується деталей планів, які були певним чином перекидані туди-сюди, я не буду в це вдаватися. І я дозволю президенту Сполучених Штатів обговорити ці плани з президентом Росії, з нашими європейськими союзниками, а також із самим президентом України Зеленським", - сказала Левітт.

Щодо озвучених Трампом у вівторок планів відвідати РФ вона відзначила, що "можливо, є (у президента США – ІФ-У) плани в майбутньому відвідати Росію, а в п'ятницю, як ви знаєте, президент зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним на Алясці".

Джерело: x.com/WhiteHouse/status/1955315102703358100

Теги: #рф #перемовини #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:09 12.08.2025
Трамп і Венс у середу проведуть онлайн-зустріч з Зеленським - ЗМІ

Трамп і Венс у середу проведуть онлайн-зустріч з Зеленським - ЗМІ

21:14 12.08.2025
Переговори Трампа і Путіна на Алясці будуть сфокусовані на закінченні війни в Україні - Білий дім

Переговори Трампа і Путіна на Алясці будуть сфокусовані на закінченні війни в Україні - Білий дім

20:49 12.08.2025
Зеленський: ситуація, коли вийти з Донбасу – це умова ceasefire, то це обмін достатньо умовний

Зеленський: ситуація, коли вийти з Донбасу – це умова ceasefire, то це обмін достатньо умовний

20:34 12.08.2025
Україна зможе щомісячно купувати зброю на суму $1-1,5 млрд завдяки програмі PURL – Зеленський

Україна зможе щомісячно купувати зброю на суму $1-1,5 млрд завдяки програмі PURL – Зеленський

20:29 12.08.2025
Зеленський: Втрати на фронті приблизно 1 до 3, втрати РФ втричі більші

Зеленський: Втрати на фронті приблизно 1 до 3, втрати РФ втричі більші

20:22 12.08.2025
Москва до 15 серпня готуватиме певний інформпростір, що ніби РФ просувається на фронті – Зеленський

Москва до 15 серпня готуватиме певний інформпростір, що ніби РФ просувається на фронті – Зеленський

20:12 12.08.2025
Зеленський провів нараду з дипломатами: готуємо кроки, щоб додатково мобілізувати партнерів

Зеленський провів нараду з дипломатами: готуємо кроки, щоб додатково мобілізувати партнерів

20:06 12.08.2025
РФ готується до наступальної операції на запорізькому, покровському та новопавлівському напрямках – Зеленський

РФ готується до наступальної операції на запорізькому, покровському та новопавлівському напрямках – Зеленський

19:29 12.08.2025
Путін під час зустрічі з Трампом наполягатиме на виході ЗСУ з Донецької області та невступі України в НАТО

Путін під час зустрічі з Трампом наполягатиме на виході ЗСУ з Донецької області та невступі України в НАТО

16:39 12.08.2025
Зеленський: розмова Трампа та Путіна може бути важлива для їх двостороннього треку, але нічого про Україну без нас вони прийняти не можуть

Зеленський: розмова Трампа та Путіна може бути важлива для їх двостороннього треку, але нічого про Україну без нас вони прийняти не можуть

ВАЖЛИВЕ

Трамп і Венс у середу проведуть онлайн-зустріч з Зеленським - ЗМІ

МАГАТЕ заявляє про відсутність впливу диму на ЗАЕС на ядерну безпеку

Зеленський отримав сигнал від Віткоффа, що РФ готова до припинення вогню, проте згодом виявилося, що це не так

Зеленський: під час можливого припинення вогню необхідно вирішити, що спроможні гарантувати партнери та РФ

Зеленський: ситуація, коли вийти з Донбасу – це умова ceasefire, то це обмін достатньо умовний

ОСТАННЄ

Голова СБУ: збільшення чисельності "Альфи" означає збільшення кількості знищеної ворожої техніки і живої сили ворога

Голова СБУ про Кримський міст: військової логістики там немає, це аварійна конструкція

Голова СБУ про курйози спецоперації "Павутина": хотіли раніше, але водії "зайшли в запій"

СБУ уразила понад 200 об'єктів у глибокому тилу РФ, є певні ноу-хау, які летять за 700 км - Малюк

Зеленський обговорив з еміром Катару дипломатичну ситуацію та можливості для реального закінчення війни

Топпосадовця Міноборони викрили на хабарі за будівництво житла для військових

Україна та Канада ухвалили спільні дії щодо непорушності міжнародного права з питань українських територій

МАГАТЕ заявляє про відсутність впливу диму на ЗАЕС на ядерну безпеку

Світові потрібне оновлене міжнародне гуманітарне право, нинішнє не захищає цивільних – Верещук

Спікери парламентів України та Чехії домовились про координацію дій для збереження територіальної цілісності та незалежності України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА