Трамп зустрінеться з Путіним на Алясці віч-на-віч, підсумкова пресконференція ще узгоджується – Білий дім

План зустрічі президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним на Алясці в п'ятницю ще узгоджується, але планується насамперед їх зустріч віч-на-віч, наголосила представник Білого дому Керолайн Левітт.

"Механіка та розклад на п'ятницю все ще узгоджуються. Ми працюємо з нашими російськими колегами, щоб втілити ці плани в життя. І, звичайно, ми будемо тримати вас усіх в курсі логістичних деталей п'ятниці, як тільки ми їх отримаємо", - сказала Левітт на брифінгу у Вашингтоні у вівторок, відповідаючи на питання, чи планується проведення спільної пресконференції учасників зустрічі за її результатами.

На питання, чи зустріч Трампа з Путіним пройде віч-на-віч, спікер Білого дому відповіла: "Так, це частина плану. А що стосується інших механік та логістики, я дозволю нашій команді поговорити про це, коли вони будуть узгоджені".

Вона відзначила, що президент США хоче зустрітися з Путіним насамперед щоб краще зрозуміти, як покласти край війні в Україні, а на питання, чому на зустріч не був запрошений президент України Володимир Зеленський, вона відзначила, що Трамп погодився на цю зустріч на прохання Путіна, "і метою цієї зустрічі для президента є краще розуміння того, як ми можемо покласти край цій війні". "І президент сказав учора на цій трибуні, коли він приєднався до всіх вас у кімнаті, що він сподівається, що в майбутньому може відбутися тристороння зустріч з цими трьома лідерами, щоб нарешті покласти край цьому конфлікту", - сказала речниця Білого дому.

На питання, чи Трамп оптимістично налаштований щодо угоди, яку можна досягти в результаті цієї зустрічі, вона відповіла: "Буде присутня лише одна сторона, яка бере участь у цій війні. Тож це справа президента, щоб знову ж таки отримати чіткіше та краще розуміння того, як ми можемо, сподіваємося, завершити цю війну".

На прохання поділитися деталями розмови Путіна з Зеленським вона заявила, що не хоче розголошувати приватні розмови, але відзначила, що Трамп "глибоко поважає всі сторони, які беруть участь у цьому конфлікті та намагаються його припинити". "Після повернення спеціального посланця Віткоффа зі зустрічі з президентом Путіним у Росії, його перший телефонний дзвінок був до президента Трампа. І перший телефонний дзвінок президента Трампа був до президента Зеленського та наших друзів у Європі, щоб тримати всіх в курсі того, де Сполучені Штати бачать шляхи просування для припинення цього конфлікту. І тому ми продовжуємо тісно співпрацювати з президентом Зеленським та українцями, а також з нашими союзниками в Європі", - наголосила Левітт.

Вона також відзначила, що адміністрації президента США відомо про викрадення українських дітей і появі їх на російських веб-сайтах для усиновлення, але на питання, чи не буде це чи щось інше червоною лінією в мирній угоді, відповіла, що не хоче "встановлювати червоні лінії для президента від його імені з цієї трибуни". "Президент закликав Україну та Росію безпосередньо спілкуватися одна з одною з цих гуманітарних питань, і ми побачили прогрес. Ви бачили обмін військовополоненими між цими двома країнами в результаті цих прямих переговорів, а також дітьми, і це залишається проблемою. Але це те, що Росії та Україні потрібно вирішити разом, саме тому цей президент закликав їх до розмови", - сказала представниця Білого дому.

На питання щодо обміну територіями між РФ та Україною і що це може стати сигналом для супротивників США, вона відзначила, що війна почалася в результаті слабкості та некомпетентності попередньої адміністрації президента, і Трамп "рішуче налаштований її припинити". "Це дуже складна та заплутана ситуація. Що стосується деталей планів, які були певним чином перекидані туди-сюди, я не буду в це вдаватися. І я дозволю президенту Сполучених Штатів обговорити ці плани з президентом Росії, з нашими європейськими союзниками, а також із самим президентом України Зеленським", - сказала Левітт.

Щодо озвучених Трампом у вівторок планів відвідати РФ вона відзначила, що "можливо, є (у президента США – ІФ-У) плани в майбутньому відвідати Росію, а в п'ятницю, як ви знаєте, президент зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним на Алясці".

Джерело: x.com/WhiteHouse/status/1955315102703358100